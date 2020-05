Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 κι ο Ερμής έρχεται σήμερα να ανοίξει για φέτος το χορό των πλανητών που περνάνε στον Καρκίνο.

Και δε φτάνει που θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 5 Αυγούστου, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα θα ξυπνάνε αναμνήσεις και το μυαλό μας θα μένει κολλημένο στο να αναπολεί το παρελθόν, αλλά θα γυρίσει και ανάδρομος το διάστημα από τις 19 Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουλίου, περίοδος που το παρελθόν, μπορώ να πω, σχεδόν θα μας… στοιχειώνει! Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, όχι επειδή θα μας συμβεί κάτι κακό, όσο κυρίως για να καταλάβετε ότι αν αφήσουμε τις ανασφάλειες μας και τα συναισθήματα μας να επικρατήσουν θα δώσουμε πολύτιμο χώρο σε ανθρώπους και καταστάσεις που πρέπει να μείνουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Από την άλλη, οι προσωπικές μας σχέσεις και οι επικοινωνίες μας γενικότερα βρίσκουν λίγη από την τρυφερότητα και την κατανόηση που χρειάζονται, ενώ επίσης θα υπάρχει έντονη η ανάγκη για ασφάλεια που σημαίνει ότι θα επιδιώκουμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που νιώθουμε να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας απορρίψουν.

ΚΡΙΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σου δώσει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους στο οικογενειακό σου περιβάλλον αφού θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις με πιο ουσιαστικό τρόπο απ' ότι συνήθως. Το ενδιαφέρον σου για εκείνους, αλλά και το δικό τους για εσένα θα είναι πιο ειλικρινές και δε θα κολλάς στο τι σου λέει ο άλλος, αλλά θα αντιλαμβάνεσαι και όσα ίσως φοβάται να σου πει. Η ανάγκη σου να αποκαλύψεις κάποια συναισθήματα σου ή να ανοίξεις κάποιες…πληγές του παρελθόντος μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι και λάθος.

ΤΑΥΡΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα λίγο πιο ανέμελα και να ξεκολλήσεις από τη σκληρή πραγματικότητα και τις ανασφάλειες σου που μπορεί να σε έχουν ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα. Είναι μια ευκαιρία να σκεφτείς την εξέλιξη σου χωρίς να κολλάς στο παρελθόν και χωρίς να του επιτρέπεις να ορίζει το παρόν και το μέλλον σου. Βγες, γνώρισε κόσμο, μοιράσου τις ιδέες σου. Όχι, δε σου λέω να τρέξεις ανέμελος στα λιβάδια σαν να ζεις σε έναν κόσμο πλασμένο αγγελικά, αλλά να εμπιστευτείς το μυαλό και τη διαίσθηση σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα στρέψει το ενδιαφέρον σου στα οικονομικά σου και θα σου δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσεις διαισθητικά ως προς τον τρόπο που πρέπει να κινηθείς για να δημιουργήσεις νέες πηγές εισοδήματος. Από την άλλη σχετίζεται με τα ερωτικά σου και όσον αφορά στο κομμάτι σεξ, αλλά κυρίως στη συναισθηματική ανασφάλεια που μπορεί να νιώθεις είτε μέσα σε μια σχέση, είτε λόγω του ότι μπορεί να έχεις κουραστεί να είσαι μόνος σου. Σε κάθε περίπτωση το να λειτουργήσεις σπασμωδικά μπορεί να σε φέρει σε ακόμα δυσκολότερη θέση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στο ζώδιο σου θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις για πράγματα που νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, παρόλο που ίσως αναθεωρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Από την άλλη, ίσως το προηγούμενο διάστημα να ένιωσες ότι η πλήξη που μπορεί να χαρακτηρίζει την καθημερινότητα σου σε αρρωσταίνει και έχει έρθει η στιγμή να βρεις τρόπους να την ξεπεράσεις. Δεν πειράζει το να πειραματιστείς με πράγματα ή ακόμα και ανθρώπους με τους οποίους θα βαρεθείς πολύ σύντομα. Το σημαντικό είναι να κάνεις την προσπάθεια σου.





ΛΕΩΝ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σε βοηθήσει να ρίξεις λίγο τους ρυθμούς σου και να δεις κατά πόσο ξοδεύεις άσκοπα την ενέργεια σου προσπαθώντας να συνεννοηθείς με ανθρώπους που έχουν κατεβάσει τα ρολά από καιρό. Παράλληλα, είναι ένα καλό διάστημα για να αξιολογήσεις κάποιες επαγγελματικές σου επιλογές ή ακόμα και τη στάση σου στον εργασιακό χώρο. Από την άλλη, το παρελθόν ξαναζωντανεύει είτε μέσω κάποιας σχέσης του παρελθόντος που προσπαθεί να ξαναβρεί τρόπο ύπαρξης στο παρόν, είτε κάποιου θέματος υγείας που μπορεί να είχες αντιμετωπίσει και παλιότερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σε βοηθήσει να κάνεις την επανάσταση σου. Όχι απαραιτήτως απέναντι σε κάποιον που σε έχει καταπιέσει, αλλά γιατί όχι(;) μέσω μιας ιδέας που μπορεί να αποδειχτεί πρωτοποριακή και σε βοηθήσει να ατενίζεις το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι γενικότερα μία καλή περίοδος για να κυνηγήσεις τους στόχους σου, γι’ αυτό καλό θα ήταν αν πιστεύεις ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις τις προσπάθειες προσέγγισης τους. Ούτως ή άλλως το επόμενο διάστημα η κοινωνικότητα σου θα είναι στα ύψη.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Ερμή να περνάει από σήμερα στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου θα πρέπει να δείξεις τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα προκειμένου να μην εκτεθείς από τη μία, αλλά και για να μην καταλήξεις να νιώσεις ότι μια συμφωνία στα επαγγελματικά σου ή σε κάποια σημαντική σχέση σου περισσότερο σε δεσμεύει παρά ικανοποιεί αυτό που μπορεί να είχες αρχικά κατά νου. Κάποιες αποφάσεις στη δουλειά μπορεί να δυσχεράνουν το οικογενειακό κλίμα και είναι δύσκολο να βρεις σημείο ισορροπίας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σε βοηθήσει να προωθήσεις συμφωνίες, κυρίως επειδή αφήνεις για λίγο τον σκληρό διαπραγματευτή που δε σηκώνει αντιρρήσεις και αρχίζεις να καταλαβαίνεις περισσότερο τους άλλους. Αξιοποίησε τη φαντασία σου και θα δεις ότι μπορείς να μιλήσεις για τα πάντα με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δε θα μπορούν να σου αντισταθούν. Από την άλλη η ανάγκη σου να ταξιδέψεις θα έχει ευκαιρίες να ικανοποιηθεί, αλλά υπάρχουν και κάποια διαστήματα που θα συναντήσεις απροσπέλαστα εμπόδια.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο σε κάνει να δίνεις έμφαση στα οικονομικά σου, στα οποία υπάρχει κινητικότητα, ειδικά όσον αφορά τα σταθερά εισοδήματα σου, αλλά και αυτά που μπορεί να σχετίζονται με δάνεια, κληρονομιές ή και κάποια πρόστιμα, όπως κάποια κλήση που είχες φάει και δεν είχες πληρώσει. Καλό θα είναι επίσης να ζητάς γραπτές αποδείξεις και εγγυήσεις στις όποιες συναλλαγές σου, όπως και το να αποφύγεις οτιδήποτε μπορεί να σου δημιουργήσει επιπλέον έξοδα, όπως το να αψηφήσεις τον κίνδυνο του να κάνεις κάποια παρανομία με την ελπίδα ότι ότι θα τη γλιτώσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο θα σε βοηθήσει να βρεις σημείο επαφής με κάποια σημαντικά για εσένα πρόσωπα του στενού προσωπικού ή επαγγελματικού σου περιβάλλοντος και να αφήσεις πίσω ενδεχόμενες παρεξηγήσεις που μπορεί να οφειλόταν περισσότερο στην πίεση της καθημερινότητας, παρά στην ύπαρξη κάποιου ουσιαστικού προβλήματος. Νέες γνωριμίες και συζητήσεις σαφώς και υπάρχουν στο μενού με τον Ερμή απέναντι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει και ποιοτικό αποτέλεσμα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο έρχεται να σου δώσει λύσεις σε τομείς που μπορεί να σε προβληματίζουν στην καθημερινότητα σου, δημιουργώντας εξελίξεις που σε κάνουν να πιστεύεις ότι ναι! υπάρχει διέξοδος. Μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις θα απογοητευτείς, αφού θα διαπιστώσεις ότι έθρεψες μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές που θα μπορούσαν να επαληθευτούν. Ειδικά αν μιλάμε για θέματα που δεν είναι στον απόλυτο έλεγχο σου, όπως για κάποιες υποσχέσεις από ανθρώπους στο επαγγελματικό σου περιβάλλον ή διαιτολόγους που υπόσχονται θαύματα, να κρατάς μικρό καλάθι...

ΙΧΘΥΕΣ: Το πέρασμα του Ερμή στον Καρκίνο διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον σου για τις ερωτικές σου υποθέσεις, όπου η αλήθεια να λέγεται, την έννοια της ηθικής την έχεις, αν όχι αφήσει εντελώς εκτός το τελευταίο διάστημα, σίγουρα προσαρμόσει σε δικά σου μέτρα και σταθμά. Αν σε κατηγορήσουν πάντως μπορείς να το ρίξεις στους πλανήτες που τελευταία δε σ'αφήνουν ν' αγιάσεις. Πάντως αν θες τι γνώμη μου, άσε τα σ' αγαπώ και τα πολλά τα μέλια το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να αλλάξεις γνώμη και άντε να τα μαζέψεις...

Πηγή: astrologos.gr