Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζεται η επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο που καταγράφεται επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία.

Ακόμη 62 ασθενείς υπέκυψαν το προηγούμενο 24ωρο στην ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στη Γερμανία, όπου το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας ανήλθε σε 8.411, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 353 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει τους 179.717, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων είναι βαρύτερος από αυτόν της προηγουμένης (47), πάντως ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (362).

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο που καταγράφεται επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία.