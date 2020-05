Κόσμος

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο Ιόνιο

Εντοπίστηκαν επίσης ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή των συντριμμιών.

Η κοινή ομάδα έρευνας που έχουν σχηματίσει οι ένοπλες δυνάμεις του Καναδά και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό εντόπισε τα συντρίμμια καναδικού ελικοπτέρου το οποίο συνετρίβη στο Ιόνιο την 29η Απριλίου και τα πτώματα των μελών του πληρώματός του, δήλωσαν καναδοί αξιωματικοί χθες Τετάρτη.

Το ελικόπτερο νέου τύπου CH-148 Cyclone, που ήταν ανεπτυγμένο στη φρεγάτα HMCS Fredericton, κατέπεσε στο Ιόνιο, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κεφαλλονιάς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματός του. Το ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων συμμετείχε σε γυμνάσια του NATO όταν συντρίβη. Το πτώμα του ενός από τα μέλη του πληρώματος ανασύρθηκε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα.

Η ομάδα έρευνας χρησιμοποίησε το υπό σημαία Κυπριακής Δημοκρατίας πλοίο EDT Hercules και το τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο του αμερικανικού ΠΝ Remora III, το οποίο έφθασε σε βάθος 3.143 μέτρων όπου εντόπισε μεγάλο μέρος της ατράκτου, εξήγησαν αξιωματικοί των καναδικών ένοπλων δυνάμεων. Εντοπίστηκαν επίσης ανθρώπινα λείψανα «στην περιοχή των συντριμμιών», πρόσθεσαν.

Για «ενθαρρυντική είδηση» έκανε λόγο ο υποστράτηγος Μάικ Ρουλό, επικεφαλής του γενικού επιτελείου, εξηγώντας πως «δεν αφήνουμε τους πεσόντες μας πίσω» και ότι η ανάκτηση των πτωμάτων είναι καθήκον «ύψιστης σημασίας για όλους μας». Η ανάκτηση των συντριμμιών του ελικοπτέρου εξάλλου θα επιτρέψει στους στρατιωτικούς ερευνητές αεροπορικών δυστυχημάτων να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το δυστύχημα.

Ο υποναύαρχος Κρεγκ Μπέινς, επικεφαλής της καναδικής ναυτικής διοίκησης Ατλαντικού, αναγνώρισε πάντως ότι η επιχείρηση ανάκτησης του ελικοπτέρου και των θυμάτων είναι «περίπλοκη και ενδέχεται να συνεχιστεί για κάποιο καιρό».