Πολιτική

Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ: η Ελλάδα να μην κάνει βαρβαρότητες με τους μετανάστες!

Άμεση και σε αυστηρό ύφος η απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ, εξηγεί γιατί η Άγκυρα "δεν δικαιούται δια να ομιλεί".

Νέα ιταμή επίθεση εξαπολύει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στη χώρα μας, με αφορμή δηλώσεις του Έλληνας Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια.

Σε ανακοίνωση του το τουρκικό ΥΠΕΞ, αναφέρει μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «η Ελλάδα παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι ντροπή να αποκαλούν την Τουρκία βάρβαρη χώρα. Το ελληνικό κράτος πρέπει να γλιτώσει από τη δική του βαρβαρότητα, πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των μεταναστών, να μην κάνει βαρβαρότητες, να μην τους προωθεί στα σύνορα».

«Η χώρα που υποστηρίζει ότι είναι λίκνο του πολιτισμού να σέβεται όσους έχουν διαφορετική θρησκεία και πολιτισμό», καταλήγει το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Σκληρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωση του, τονίζει ότι «αυτοί που καταδικάστηκαν από τη διεθνή κοινότητα για εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου χάριν εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, προφανώς δεν δικαιούνται να παραδίδουν μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα πρώτα δειλά βήματα ελληνο-τουρκικού διαλόγου που είχαν μόλις ξεκινήσει δεν εμπόδισαν την Τουρκία να εκδηλώσει τον πρωτοφανή κυνισμό της και να πυροδοτήσει νέα ευρω-τουρκική ένταση.

Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο αλλά δεν είναι διατεθειμένη να συμπράξει στην νομιμοποίηση της επίμονης τουρκικής παραβατικότητας».