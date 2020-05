Οικονομία

Τσακαλώτος: Ευχάριστη έκπληξη η πρόταση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ “βλέπει” και «γκρίζες ζώνες»…

«Ευχάριστη έκπληξη» χαρακτηρίζει, σε γενικές γραμμές, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Αδιαμφισβήτητα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη, ιδιαίτερα δε που αναδεικνύει μια αίσθηση του επείγοντος και σπάει κάποια ταμπού», επισημαίνει σε γραπτή του δήλωση ο τέως υπουργός Οικονομικών, υπογραμμίζοντας πως «είναι σημαντικό το πρόγραμμα να βασίζεται σε μεταβιβάσεις πόρων και όχι μόνο δάνεια, να αυξάνεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πολύ περισσότερο από τις αρχικές προτάσεις και να υπάρχει το στοιχείο της αμοιβαιοποίησης».

«Υπάρχουν ακόμη γκρίζες ζώνες, όπως για παράδειγμα το αν και πόσο θα υπάρχουν αιρεσιμότητες, και πάνω από όλα δεν ξέρουμε την ένταση των αντιστάσεων που θα προβάλουν κάποιες από τις χώρες του Βορρά, που δεν έχουν μάθει τίποτα από την κρίση του 2009 ή τη σημερινή κρίση», προειδοποίησε ο ίδιος, σημειώνοντας πως θα πρέπει να «περιμένουμε την έκβαση της επόμενης Συνόδου Κορυφής για να δούμε τις τελικές αποφάσεις».

«Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες εξελίξεις συνηγορούν υπέρ ενός πιο θαρραλέου προγράμματος "γέφυρα", όπως αυτό που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο "Μένουμε Όρθιοι 2", για να είναι σε καλύτερη θέση η οικονομία και η κοινωνία να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης», καταλήγει η δήλωση του Ευ. Τσακαλώτου.