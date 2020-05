Κοινωνία

“Χάθηκαν” κάτω από το χαλάζι οι καλλιέργειες σε Καβάλα και Σέρρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε απόγνωση οι αγρότες. Η ζημιά αγγίζει το 100% της προσδοκώμενης παραγωγής...

"Άσπρισαν" τα χωράφια στην Καβάλα από τη σφοδρή χαλαζόπτωση, το απόγευμα της Τρίτης...

Η ζημιά σε φυτείες με δυναμικές καλλιέργειες, όπως είναι τα ακτινίδια, τα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή, αλλά και σε χωράφια με αραβόσιτο, σόγια και ηλίανθο, φτάνει το 100% της προσδοκώμενης παραγωγής φέρνοντας σε απόγνωση τους αγρότες.

Καταστροφές έγιναν και σε οπωροφόρα δέντρα, αλλά και σε εκτατικές καλλιέργειες. Πρόκειται για τμήμα περίπου 3.500 στρεμμάτων, του κάμπου της Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

To καιρικό φαινόμενο, όπως επισήμανε στο Agronews ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Νέστου Καβάλας, Σάββας Αργυράκης, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό και σε διάστημα μόλις δέκα λεπτών, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ο τόπος "άσπρισε" από το πυκνό χαλάζι, που είχε μέγεθος μεταξύ στραγαλιού και φουντουκιού.

Οι καλλιεργητές είναι σε απόγνωση ενώ ακόμη δεν έχει γίνει από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των καταστροφών.

Σέρρες: Τα χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνες

“Βυθίστηκαν” στα λασπόνερα τα χωράφια στην Τοπική Κοινότητα Καπετάν Μητρούση.

Εποχικές καλλιέργειες όπως βαμβάκια, σιτηρά, ζαχαρότευτλα, ντομάτες βυθίστηκαν στα νερά μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Τοπική Κοινότητα το απόγευμα της Τρίτης. Η καταιγίδα συνοδευόταν και από χαλαζόπτωση.