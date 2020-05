Κοινωνία

Ποια δικαστήρια θα λειτουργήσουν από την 1η Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλήρης λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων αρχίζει μετά την 21η Ιουνίου, σύμφωνα με ΚΥΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ποια εξαιρούνται του μέτρου αυτού.

Η πλήρης λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, αρχίζει μετά την 21η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αντίθετα εξαιρούνται του μέτρου αυτού, τα αυτόφωρα, η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους των οποίων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα και ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται με αποτέλεσμα την αποφυλάκιση των προφυλακισμένων, η κλήρωση των ενόρκων, η δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων, κ.λπ., ενώ παράλληλα επαναλαμβάνονται στην ΚΥΑ τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ από την Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, ξεκινάει η λειτουργία: α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Εκλογοδικείου και του Μισθοδικείο, β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο:

του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. Τη συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, μετά την παρέλευση του οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο.

2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:

Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις γ' και ε΄, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Η δημοσίευση αποφάσεων.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε' της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.

5.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊούCOVID-19, ήτοι:

ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους, διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους, τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και τις 15.7.2020.