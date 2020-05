Life

Σωτήρης Καλυβάτσης: το “Αν ήμουν πλούσιος”, η δουλειά στην κατασκήνωση και ο Παραράς (βίντεο)

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την περίοδο της καραντίνας, τη σειρά «Αν Ήμουν Πλούσιος», καθώς και για την ανεργία που πλήττει τους ηθοποιούς.