Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: τρίτη νύχτα βίαιων επεισοδίων στις ΗΠΑ (εικόνες)

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά αν ο δήμαρχος της Μινεάπολης δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση.

Η Μινεάπολη έζησε την τρίτη της συνεχόμενη νύχτα εμπρησμών, λεηλασιών και βανδαλισμών χθες Πέμπτη, καθώς διαδηλωτές ξέσπασαν την οργή τους για τον θάνατο Αφροαμερικανού που καταγράφηκε σε βίντεο καθώς αδυνατεί να πάρει ανάσα, την ώρα που τον κρατά καθηλωμένο στο πεζοδρόμιο λευκός αστυνομικός.

Αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί την Τετάρτη, όταν διαδηλωτές που πέταγαν πέτρες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς επανειλημμένα, χθες βράδυ οι αστυνομικοί κράτησαν μάλλον χαμηλό προφίλ πέραν του επίκεντρου των ταραχών, έξω από το αστυνομικό τμήμα της τρίτης περιφέρειας.

Αρκετοί διαδηλωτές υποχώρησαν για λίγο, όταν αστυνομικοί στην οροφή έκαναν χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, προτού ανασυνταχθούν και επιτεθούν στο κτίριο κατά μέτωπο, βάζοντας φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί κατά τα φαινόμενα αποσύρονταν. Διαδηλωτές θεάθηκαν στην οροφή αργότερα.

Ένα αυτοκίνητο και άλλα δύο κτίρια επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ άγνωστοι λεηλάτησαν ξανά, για δεύτερη νύχτα, ένα κατάστημα της αλυσίδας Target.

Η πυροσβεστική είχε κάνει λόγο για 16 εμπρησμούς κτιρίων τη νύχτα της Τετάρτης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά να «κάνει τη δουλειά όπως πρέπει» αν ο δήμαρχος της Μινεάπολης δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. «Όταν αρχίζει λεηλασία, αρχίζουν και τα πυρά», διεμήνυσε.

Τα νέα σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν παρότι ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Μινεσότα για την αποκατάσταση της τάξης, μετά τα επεισόδια στις προηγούμενες διαδηλώσεις για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία.

Βίντεο που τράβηξαν περαστικοί το βράδυ της Δευτέρας εικονίζει τον Φλόιντ, με το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και χειροπέδες περασμένες πισθάγκωνα, να επαναλαμβάνει «δεν μπορώ να αναπνεύσω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω» καθώς λευκός αστυνομικός πιέζει το αριστερό του γόνατο στον σβέρκο του.

Η αστυνομία της Μινεάπολης κατέστησε σαφές ότι δεν εγκρίνει τον τρόπο που οι άνδρες της χειρίστηκαν τη σύλληψη.

Η απόφαση του κυβερνήτη Γουόλζ ακολούθησε τις εκκλήσεις του δημάρχου της Μινεάπολης για βοήθεια, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές της Τετάρτης.

«Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ πρέπει να οδηγήσει στην απόδοση δικαιοσύνης και σε αλλαγές του συστήματος, όχι σε περισσότερους θανάτους και καταστροφές», υποστήριξε ο κυβερνήτης Γουόλζ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. «Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε ανοικοδόμηση. Ανοικοδόμηση της πόλης, του συστήματος δικαιοσύνης μας, ανοικοδόμηση της σχέσης ανάμεσα στα στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και αυτούς που υποχρεούνται να προστατεύουν», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Ο Φλόιντ προσαγόταν διότι τα στελέχη της αστυνομίας υποπτεύονταν πως προσπάθησε να χρησιμοποιήσει πλαστό εικοσαδόλαρο.

Η Εθνοφρουρά της Μινεάπολης ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει δράση, σε συνεργασία με άλλες πολιτειακές υπηρεσίες διαθέτοντας προσωπικό, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της «έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune. Η τροχαία της Μινεσότας εξάλλου ανακοίνωσε ότι κινητοποιεί 200 στελέχη της και ελικόπτερα.

Ο πρόεδρος Τραμπ «αγανάκτησε» όταν είδε το βίντεο της τραγωδίας, διαβεβαίωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι. «Σήκωσε αμέσως το τηλέφωνο» και πήρε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI) για να εξασφαλίσει ότι θα αρχίσει άμεσα να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση, αφηγήθηκε η ίδια, λέγοντας πως ο αρχηγός του κράτους «θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Δημοκρατική πρόεδρος Νάνσι Πελόσι χαρακτήρισε από τη δική της πλευρά «φόνο» τον θάνατο του Φλόιντ.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στη σύλληψη έχουν ήδη απαλλαχθεί από τα καθήκοντά τους και αποταχθεί και οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι διενεργούν έρευνα. Δεν έχει πάντως ανακοινωθεί η απαγγελία καμιάς κατηγορίας, κάτι που τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα οργής.