Εξαρθρώθηκε οργάνωση που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα

Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική τους αξία. Εξιχνιάστηκαν 46 περιπτώσεις. Πώς δρούσε η οργάνωση.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά διακεκριμένες κλοπές οχημάτων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης. Οι ανωτέρω είχαν συστήσει από αρχές του έτους 2019 εγκληματική οργάνωση και προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν κατανείμει μεταξύ τους ρόλους, τους οποίους ενάλλασσαν ανάλογα με τον στόχο που είχαν επιλέξει. Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας εντόπιζαν και αφαιρούσαν τα οχήματα, ενώ άλλα μέλη φρόντιζαν να καταρτίζουν πλαστές πινακίδες για να τις τοποθετούν στα αφαιρεθέντα οχήματα και στη συνέχεια είτε να παραποιούν τα στοιχεία κυκλοφορίας τους (αριθμός πλαισίου και αριθμός κινητήρα) και να τα μεταπωλούν αυτούσια, είτε να τα διαθέτουν για αξιοποίηση των ανταλλακτικών μερών τους.

Διέθεταν ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, (laptops που συνδέονται με το διαγνωστικό των οχημάτων, φύσες, κλειδιά οχημάτων κ.α.) ο οποίος χρησιμοποιείται από άτομα που διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και είναι δυσεύρετος στην Ελλάδα και τις περισσότερες φορές τον εισήγαγαν από το εξωτερικό.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αφού εντόπιζαν το όχημα που θα αφαιρούσαν, επέστρεφαν είτε στις οικίες τους είτε σε χώρους – καβάτζες και παραλάμβαναν τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτούνταν. Ακολούθως μετέβαιναν εκ νέου στο σημείο της κλοπής και αφαιρούσαν το όχημα. Στη συνέχεια, το μετέφεραν και το στάθμευαν σε ασφαλές σημείο και ερευνούσαν το εσωτερικό του για να εντοπίσουν τυχόν συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS TRACKERS).

Σε κάποιες περιπτώσεις και ειδικά όταν επρόκειτο για πολυτελή οχήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες που είχαν καταρτίσει εκ των προτέρων, από αγγελίες πώλησης οχημάτων ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος στο διαδίκτυο. Ακολούθως, τα στάθμευαν σε περιοχές όπου διαμένουν εύπορα άτομα και χρησιμοποιούν πολυτελή οχήματα, για να μην κινήσουν υποψίες και ειδοποιηθούν οι Αρχές. Μετά την πάροδο 2-3 ημερών και αφού τα οχήματα δεν είχαν εντοπιστεί από τους ιδιοκτήτες τους, είτε τα μετέφεραν σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, είτε τα παρέδιδαν σε άτομα που σχετίζονται με καταστήματα εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων για να τα αποσυναρμολογήσουν.

Επίσης, ορισμένα εξ αυτών, τα μετέφεραν σε συνεργείο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, όπου αφού πραγματοποιούσαν διάφορες αλλαγές, πλαστογραφούσαν αριθμούς πλαισίου οχημάτων πρακτορείου ενοικίασης αυτοκινήτων, επίσης ιδιοκτησίας του ίδιου συλληφθέντα και στην συνέχεια μέσω αυτού τα διέθεταν για ενοικίαση σε ανυποψίαστους πελάτες, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο οικονομικό όφελος.

Μάλιστα αναζητούσαν στο διαδίκτυο αγγελίες πώλησης ολοσχερώς κατεστραμμένων οχημάτων και αφού αγόραζαν τέτοια οχήματα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς τους (αριθμό πλαισίου και πινακίδες κυκλοφορίας) για να πλαστογραφήσουν τα κλεμμένα οχήματα ίδιου μοντέλου, τύπου και χρώματος και με τον τρόπο αυτό να τα «νομιμοποιήσουν».

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, εκ των οποίων 23 κλεμμένα και δέκα 15 πλαστογραφημένα, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας κλεμμένων αυτοκινήτων, πλήθος εξαρτημάτων, ανταλλακτικών οχημάτων, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 κλοπές Ι.Χ.Ε. οχημάτων και δύο κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων οχημάτων υπερβαίνει το χρηματικό ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Στην πλειοψηφία τους τα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί και κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία - για τα κατά περίπτωση αδικήματα - της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, πλαστογραφίες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων και περί Ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.