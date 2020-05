Πολιτική

Νίκος Δένδιας: Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Ποια θέματα , βρέθηκαν στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

H κατάσταση στο Αφγανιστάν, οι σχέσεις ΕΕ – Κίνας, η πανδημία του κορονοϊού και η υποψηφιότητα της Ιρλανδίας για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, βρέθηκαν στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια.



Οπως είπε ο κ. Δένδιας αρχικά εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, στον απόηχο της πρόσφατης πολιτικής συμφωνίας, «μίας ενθαρρυντικής ένδειξης εξόδου από το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Εξωερικών. «Συζητήσαμε», πρόσθεσε, «για τις δυνατότητες της ΕΕ να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση της δέσμευσης των μερών στην ειρηνευτική διαδικασία και στην εθνική συμφιλίωση».



Εκτενής συζήτηση έγινε εξάλλου για τις σχέσεις Ε.Ε. και Κίνας, υπό το φως των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19 και εν όψει των επερχόμενων Συνόδων, αφ’ ενός μεταξύ ΕΕ-Κίνας που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο και αφ’ ετέρου της Συνόδου Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στη Λειψία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ εξετάστηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ. «Δεδομένου του εύρους των σχέσεων της Ευρώπης με την Κίνα, αλλά και του ειδικού βάρους αμφότερων πλευρών στη διαμόρφωση πολιτικών με παγκόσμια απήχηση, όπως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, είναι σημαντικό να συνεχισθεί ο εποικοδομητικός διάλογος και να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Συζητήθηκαν, ακόμα, οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ασία και τον Ειρηνικό και οι δυνατότητες της ΕΕ να συνδράμει τους εκεί εταίρους της προς την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών της, μέσω παροχής οικονομικής αρωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Τέλος οι ΥΠΕΞ της ΕΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα της Ιρλανδίας για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2021-2022, καθώς η παρουσία ευρωπαϊκών κρατών στο συγκεκριμένο όργανο είναι πολύ σημαντική για την προβολή των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και αξιών», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας