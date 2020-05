Κοινωνία

“Ξεδόντιασαν” πολυμελή σπείρα που λυμαίνονταν το κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς δρούσε η σπείρα. Οι στόχοι, τα ορμητήρια, τα ναρκωτικά, οι κλεπταποδόχοι και οι καβάτζες…

Μετά από πολύμηνη έρευνα, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ασφαλείας Συντάγματος, Ακροπόλεως, Εξαρχείων και Καλλιθέας και τη συνδρομή των Ο.Π.Κ.Ε., επετεύχθη η πλήρης αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης αλλοδαπών, που διέπρατταν συστηματικά ληστείες, κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε πλήρως η δράση οργάνωσης αλλοδαπών, αποτελούμενης από (130) μέλη, τα οποία διέπρατταν ληστείες και κλοπές από διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, κλοπές από διαμερίσματα και σταθμευμένα οχήματα, κλοπές οχημάτων, καθώς και συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Εντοπίσθηκαν επίσης οι κλεπταποδόχοι, τα κύρια ορμητήρια της οργάνωσης καθώς και οι αποθήκες-καβάτζες εντός των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνετο στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στις περιοχές Εξαρχείων, Ομονοίας, Ακροπόλεως και Συντάγματος. Με την πρόοδο των ερευνών εξακριβώθηκε η επέκταση της δράσης της και σε άλλες περιοχές όπως των Αμπελοκήπων, του Νέου Ψυχικού, του Χαλανδρίου και του Πειραιά.

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας, που εξελίχθηκε σε πέντε (5) φάσεις, συνελήφθησαν (70) μέλη της σπείρας, εκ των οποίων (43) προφυλακίσθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα (60) μέλη της σπείρας αναζητούνται.

Εξιχνιάσθηκαν μέχρι τώρα, περισσότερες από (405) κλοπές και ληστείες και διαπιστώθηκαν περισσότερες από (300) πράξεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

Στην τελική φάση της εξάρθρωσης, πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Πέμπτης, συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών σε συνεργασία με το Τ.Α. Συντάγματος και τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν (17) μέλη, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται (14), ενώ (1) κρατείται στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Αμυγδαλέζας.

Σε διενεργηθείσες έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους-καβάτζες στο κέντρο των Αθηνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

· Πλήθος κινητών τηλεφώνων, γυαλιά ηλίου, ηλεκτρονικές συσκευές (Laptop-Tablet κ.τ.λ.)

· Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

· Μικροποσότητα κάνναβης

· Δύο (2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

· Πλήθος συσκευασιών επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών

· Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

· Μοτοσυκλέτα

Εξιχνιάσθηκα (185) κλοπές από οχήματα, (6) κλοπές οχημάτων, (6) κλοπές από οικίες, (33) κλοπές από διερχόμενους πολίτες (τσαντών, πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων) και (13) ληστείες, ορισμένες εκ των οποίων με ιδιαίτερη σκληρότητα ή απειλή όπλου.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μελών της οργάνωσης έχει συλληφθεί κατ' επανάληψη για παρόμοια αδικήματα και ο βασικός πυρήνας των μελών της συμμορίας (43 άτομα) είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τη διακρίβωση όλου του εύρους της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.