Αθλητικά

Ολυμπιακός: “Χορός” εκατομμυρίων για τον Κώστα Τσιμίκα

Πληθαίνουν οι ομάδες από το εξωτερικό που φιλοδοξούν να αποκτήσουν τον Κώστα Τσιμίκα.

Η Νάπολι, η Μονακό και η Νις θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον διεθνή αμυντικό, με τον Ολυμπιακό να κοστολογεί τον παίκτη στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το ενδιαφέρον της Νις είναι το πιο έντονο, καθώς όπως αναφέρει το “France Football”, ο διευθυντής του γαλλικού συλλόγου, Ζουλιέν Φουρνιέ, βρέθηκε στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες, προκειμένου να συζητήσει με τους διοικούντες τον Ολυμπιακό, για την μεταγραφή του 24χρονου διεθνή φουλ μπακ.