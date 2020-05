Κοινωνία

Έναρξη της εκπαίδευσης ανάδοχων και θετών γονέων

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του προγράμματος. Πότε ολοκληρώνεται.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανάδοχων και θετών γονέων. Συγκεκριμένα, σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου ξεκίνησε από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης. Η διαδικασία εκπαίδευσης των υποψηφίων γονέων αποτελεί σύμφωνα με τον Νόμο 4538/2018 προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο και την ένταξή τους στη διαδικασία «συνταιριάσματος» με τα παιδιά προς αναδοχή ή υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του Μαΐου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πρωτοβουλία της υφυπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, οργάνωσε και ολοκλήρωσε τη διαδικτυακή κατάρτιση 120 ειδικών στον τομέα της παιδικής προστασίας, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα με τη σειρά τους την εκπαίδευση των υποψηφίων γονέων σε όλη την Ελλάδα.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος που διεξάγεται από σήμερα στην Κεντρικής Μακεδονία απαρτίζεται από εβδομαδιαία μαθήματα διάρκειας 5 ωρών και θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές Ιουλίου. Τις προσεχείς εβδομάδες θα ξεκινήσουν εκπαιδεύσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ εντός του Ιουνίου θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά η διαδικασία συνταιριάσματος παιδιών και υποψήφιων γονέων.

Για την έναρξη των εκπαιδευτικών κύκλων η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: « Το κράτος κάνει επιτέλους πράξη τις δεσμεύσεις του. Η έναρξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και της διαδικασίας συνταιριάσματος που θα ακολουθήσει εντός Ιουνίου, αποτελεί μια σημαντική τομή στην προστασία των παιδιών στη χώρα μας. Πιστοί στο όραμα μας να βρεθεί μια οικογένεια για κάθε παιδί, εν μέσω πανδημίας, κάναμε όλα εκείνα τα βήματα που απαιτούνταν, ώστε σύντομα να μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ένα λειτουργικό σύστημα αναδοχών και υιοθεσιών».