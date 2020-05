Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας τη δράστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μάρτυρας και η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό της δράστη. Η πορεία της υγείας της 34χρονης.