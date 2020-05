Κόσμος

Βομβιστική επίθεση σε υπαλλήλους τηλεοπτικού σταθμού (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση που σημειώθηκε στην Καμπούλ.

Ένας δημοσιογράφος και ένας οδηγός σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ένα ιδιωτικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε υπαλλήλους ενός αφγανικού τηλεοπτικού σταθμού, στην Καμπούλ, δήλωσε ο διευθυντής του δικτύου Khurshid TV.

Από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι κάτω από το ιδιωτικό λεωφορείο είχε τοποθετηθεί βόμβα με μαγνήτες, η οποία εξερράγη σε ώρα αιχμής. Καμία ένοπλη οργάνωση δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Τον περασμένο χρόνο δύο υπάλληλοι του ίδιου σταθμού σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε μια παρόμοια επίθεση.

Οι Ταλιμπάν και άλλοι ένοπλοι ισλαμιστές έχουν επανειλημμένως βάλει στο στόχαστρό τους αφγανούς δημοσιογράφους σκοτώνοντας 15 μέσα στο 2018, τον πιο αιματηρό χρόνο για τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

Πέρυσι, οι Ταλιμπάν προειδοποίησαν τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να προβάλλουν "ανακοινώσεις κατά των Ταλιμπάν", όπως τις χαρακτήρισαν.

Το 2016 ένας καμικάζι Ταλιμπάν έριξε το παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητό του πάνω σε ένα λεωφορείο που μετέφερε υπαλλήλους του Tolo TV, του μεγαλύτερου ιδιωτικού σταθμού της χώρας, σκοτώνοντας επτά δημοσιογράφους.

Οι Ταλιμπάν ισχυρίστηκαν ότι το Tolo προπαγάνδιζε υπέρ του αμερικανικού στρατού και της υποστηριζόμενης από την Δύση αφγανικής κυβέρνησης.