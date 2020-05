Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την εβδομάδα που έρχεται

Ποια ζώδια είναι στο στόχαστρο τη νέα εβδομάδα που ξεκινά και πώς μπορούν να το εκμεταλλευτούν προς όφελός τους; Μάθετε όλα όσα σας ενδιαφέρουν!

Ωραιότατη και κινητικότατη αυτή η εβδομάδα με τον Ήλιο στους Διδύμους και με έντονο το φως της Νέας Σελήνης επίσης στους Διδύμους που μόλις προηγήθηκε και αυτό μας θέλει να είμαστε και αισιόδοξοι αλλά κυρίως κοινωνικοί μέσα σε πλαίσια όμως που τα έχουμε αποδεχτεί και είμαστε και έτοιμοι να τα τηρήσουμε στο έπακρο.

Η Αφροδίτη κινείται ανάδρομα και προσπαθεί να βρει τρόπους να εξηγήσει, πρώτα όμως θέλει να εξηγήσει στον εαυτό της για να τα μεταδώσει και στους υπόλοιπους. Θέλει να αντιληφθεί το πώς νιώθει και να ξέρει ότι αυτό μπορεί να το επικοινωνήσει και σωστά στους αποδέκτες του… Υπάρχει μία βοήθεια με τον Ερμή στους Διδύμους που είναι αρκετά ξεκάθαρος και αυτή την εβδομάδα μπορεί να είναι και έντιμος σε αυτά που θέλει γιατί βρίσκει τους τρόπους να είναι λογικός και να πιέζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ίσως και ο μόνος που δουλεύει με βήματα μπροστά αυτή την εβδομάδα και ξέρει να προσπερνάει οτιδήποτε περιττό γιατί όσο και να προσπαθούσε έβρισκε αντιστάσεις, εμπόδια ή έκανε λάθος προσεγγίσεις!

Ο Δίας , ανάδρομος και αυτός, θέλει να μάθει σε ποια θέση βρίσκεται και τι προνόμια έχει από αυτή τη θέση, κυρίως για τα επαγγελματικά θέματα γιατί εκεί κυρίως είναι οι ισορροπίες που είναι εύθραυστες και δημιουργούν ανασφάλεια. Αυτή μπορεί να είναι δικαιολογημένη μεν αλλά δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο στήριγμα γι’ αυτό ανατρέχει στο παρελθόν και σε ισχυρούς ανθρώπους που θα μπορέσουν να δώσουν μία προστασία η οποία όμως δεν έρχεται απλόχερα...

Ο Άρης από τους Ιχθύς αυτή την εβδομάδα έχει ανάγκη για διασκέδαση, να εκφράσει την καλλιτεχνία του, αλλά και να βρει τρόπους εξόρμησης και γενικά επιθυμεί να βρίσκεται κοντά στο υγρό στοιχείο, με δυσκολία όμως… Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι μην υπερβούμε τα όρια της ελευθερίας γιατί η πανδημία είναι παρούσα και μπορεί να κρύβεται εκεί που δεν την περιμένουμε… Χωρίς να φοβόμαστε, ας είμαστε προσεκτικοί και γενικά ας μην περιπλανιόμαστε άσκοπα!

ΔΙΔΥΜΟΙ-ΠΑΡΘΕΝΟΙ-ΤΟΞΟΤΕΣ-ΙΧΘΥΕΣ είστε στο στόχαστρο και ξέρετε ότι αυτό μπορείτε να το εκμεταλλευθείτε υπέρ σας… Σημασία έχει να μην εστιάζετε και να μην αποζητάτε μία λύση η οποία δεν μπορεί να σας έρθει, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να έρθει με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε… Σίγουρα, όμως αυτό που σας δίνει μία ανάσα είναι ο έρωτας που είναι τόσο διαθέσιμος για εσάς όσο στην προέκταση του χεριού σας. Ακόμα και αν τον έχετε ξαναδεί κάπου κάπου τον ξέρετε!

Πηγή: astrologos.gr