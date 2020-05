Αθλητικά

Πλησιάζει τον τίτλο η Μπάγερν

Οι Βαυαροί συνέτριψαν την Φορτούνα Ντίσελντορφ στην «Allianz Arena» για την 29η αγωνιστική...

Ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση και της εφετινής Bundesliga πλησίασε η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί συνέτριψαν με 5-0 την Φορτούνα Ντίσελντορφ στην «Allianz Arena», για την 29η αγωνιστική, με το αυτογκόλ του Γιόργκενσεν να ανοίγει το χορό των τερμάτων στο 15΄.

Ο Παβάρ έγραψε το 2-0 στο 29΄, ενώ ο Λεβαντόφσκι «σφράγισε» την επιτυχία της Μπάγερν με δύο τέρματα, ένα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ένα στα πρώτα λεπτά της επανάληψης (43΄ και 50΄).

Με τη νίκη αυτή οι πρωτοπόροι αύξησαν τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ (που αγωνίζεται σήμερα στην έδρα της Πάντερμπορν) στους 10 βαθμούς, κρατώντας παράλληλα την Φορτούνα στη ζώνη του υποβιβασμού.

Μεγάλη νίκη πέτυχε η Βέρντερ Βρέμης μέσα στη Βέλτινς Αρένα επί της Σάλκε με 1-0, για την 29η αγωνιστική της Bundesliga. Με τη νίκη αυτή οι «πράσινοι» πήραν βαθμολογική ανάσα, στην προσπάθεια που κάνουν για ν' αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Στο μεταξύ τη νίκη μέσα στην έδρα της Βόλφσμπουργκ, με 2-1, πέτυχε και η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ η Χέρτα συνέχισε το νικηφόρο σερί, επικρατώντας στην έδρα της με 2-0 επί της Αουγκσμπουργκ.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν 0-1

(54΄ Χάβερτς)

Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-2

(58΄ Μπαμπού-27' πεν. Σίλβα, 85' Καμάντα)

Χέρτα Βερολίνου-Αουγκσμπουργκ 2-0

(23΄ Ντιλροσάν, 90' Πιάτεκ)

Μάιντς-Χοφενχάιμ 0-1

(43΄ Μπεντού)

Σάλκε-Βέρντερ Βρέμης 0-1

(32΄ Μπίτενκουρτ)

Μπάγερν Μονάχου-Φορτούνα Ντίσελντορφ 5-0

(15΄ αυτ. Γιόργκενσεν, 29΄ Παβάρ, 43΄, 50΄ Λεβαντόφσκι, 52΄ Ντέιβις)

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 31/5

Πάντερμπορν-Ντόρτμουντ 31/5

Κολωνία-Λειψία 1/06

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 67

Ντόρτμουντ 57 -28αγ.

Λεβερκούζεν 56

Λειψία 55 -28αγ.

Γκλάντμπαχ 53 -28αγ.

Βόλφσμπουργκ 42

Χοφενχάιμ 42

Φράιμπουργκ 38

Χέρτα Βερολίνου 38

Σάλκε 37

Κολωνία 34 -28αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 32 -28αγ.

Άουγκσμπουργκ 31

Ουνιόν Βερολίνου 31 -28αγ.

Μάιντς 28

Φορτούνα Ντίσελντορφ 27

Βέρντερ Βρέμης 25 -28αγ.

Πάντερμπορν 19 -28αγ.