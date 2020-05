Πολιτική

Ερντογάν: καλλωπίσαμε την Αγία Σοφία αντί να την κατεδαφίσουμε

Ο τούρκος Πρόεδρος επανήλθε δριμύτερος και απέναντι στην κατακραυγή για την ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία χαρακτήρισε "καλλωπισμό" την βεβήλωση των τοιχογραφιών της.

Ένα 24ωρο μετά τις νεο-οθωμανικές φιέστες και την ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε δριμύτερος και απέναντι στην κατακραυγή ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα του μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς χαρακτήρισε "καλλωπισμό" την βεβήλωση των τοιχογραφιών της.

“Η Αγία Σοφία αντί να κατεδαφιστεί από θρησκευτικό μίσος, καλλωπίστηκε περισσότερο και ως δικαίωμα της Άλωσης προσφέρθηκε στους Μουσουλμάνους” είπε χαρακτηριστικά σε νέα ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη.

“Στα σημεία που αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε πριν από έναν αιώνα, τα θρησκευτικά μας μνημεία και σύμβολα εξαφανίστηκαν. Κοιτάξτε σήμερα στην Αθήνα δεν έχουμε ένα δικό μας τζαμί. Όλα έγιναν ένα με το έδαφος. Όμως εμείς στην Κωνσταντινούπολη δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Μόνο με την εικόνα αυτή βλέπουμε το μεγαλείο των προγόνων μας” πρόσθεσε ο τούρκος Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, οι κακόγουστες βιντεοπροβολές επάνω στα ψεύτικα τείχη που είχαν στηθεί μπροστά στο σύμβολο της Χριστιανοσύνης προκάλεσαν το παραλήρημα του αρχηγού του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, o οποίος έγραψε μια σειρά από απίστευτα tweets:

-Τα βυζαντινά υπολείμματα θα εξαλειφθούν και κανένα βρώμικο χέρι και καμία βρώμικη φιλοδοξία δεν θα επισκιάσει την κατάκτησή μας.

-Αυτοί που εποφθαλμιούν την Κωνσταντινούπολη και θέλουν να την πυρπολήσουν και να στήσουν ενέδρες στα σχέδιά μας, θα τους κόψουμε τα χέρια και τα πόδια.

-Τα παιδιά των Τούρκων μουσουλμάνων θα κάνουν κομματάκια τα παιδιά του Βυζαντίου σε όλα τα μέτωπα και όλα τα επίπεδα.

Η αντίδραση από την Αθήνα δεν άργησε… “Δυστυχώς έχει επιλέξει να επαγγέλλεται την πολιτική των κανονιοφόρων και μάλιστα με συνέπεια. Αυτό που μάλλον δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει είναι ότι η πολιτική αυτή δεν πρόκειται να αποφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο και απαντά στις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση, εδραιωμένη σταθερά στο Διεθνές Δίκαιο” σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

"Χρειάζονται διαρκής εγρήγορση, εθνική στρατηγική και αρραγές εθνικό μέτωπο" τόνισε από πλευράς της η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

“Η τουρκική επιθετικότητα «πάει πακέτο» με τα παζάρια συνδιαχείρισης του Αιγαίου” σχολίασε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

“"Κερκόπορτες" ανοιχτές δεν θα βρουν , διότι απέναντί τους όλοι οι Έλληνες είμαστε μία γροθιά!” ήταν το σχόλιο της Ελληνικής Λύσης.