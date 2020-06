Αθλητικά

Χούλιγκαν ξυλοκόπησαν ανήλικο

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το νέο περιστατικό οπαδικής βίας.

Νέο περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου 17χρονος δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του κι έναν 22χρονο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο φερόμενοι ως δράστες φαίνεται να βιντεοσκόπησαν με κινητό τηλέφωνο τον ξυλοδαρμό που υπέστη το θύμα τους. Την υπόθεση διερεύνησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας που συνέλαβαν τους δράστες αλλά δεν εντόπισαν το βίντεο.

Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα ανάλογο περιστατικό σε προαύλιο λυκείου της Θεσσαλονίκης, για το οποίο ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή πέντε νεαρών, ενώ η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.