Αθλητικά

Χούλιγκαν μαχαίρωσαν 19χρονο σε προαύλιο Λυκείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αστυνομία ταυτοποίησε πέντε δράστες και προχώρησε σε μια σύλληψη μέχρι στιγμής.

Σε οπαδικές διαφορές αποδίδεται αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, σε προαύλιο Λυκείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου 19χρονος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στον μηρό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης.

Για εμπλοκή στο επεισόδιο ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία πέντε νεαροί, ηλικίας από 17 έως 26 ετών, και ένας εξ αυτών συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τις έρευνες για την υπόθεση διενήργησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης.