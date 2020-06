Πολιτισμός

Νέα ψηφιακή “δεξαμενή” για τον Πολιτισμό

Θα συνδέει τους πολίτες με δωρεάν δρώμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό…

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την πολύτιμη συνεργασία και την τεχνική υποστήριξη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάζει σήμερα την ηλεκτρονική πλατφόρμα Πολιτισμού: www.digitalculture.gov.gr

«Ο Πολιτισμός, στην περίοδο της πανδημίας, πρόσφερε ψυχαγωγία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι εποπτευόμενοι φορείς του, καθώς και πολυάριθμοι πολιτιστικοί οργανισμοί, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ δημιουργώντας και προβάλλοντας πολιτιστικές παραγωγές στο διαδίκτυο, με ελεύθερη πρόσβαση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ.

«Στη νέα πλατφόρμα www.digitalculture.gov.gr το ΥΠΠΟΑ θα συγκεντρώνει, θα ενημερώνει και θα συνδέει τους πολίτες με τα καθημερινά δρώμενα, που προσφέρονται δωρεάν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Θα αναρτώνται οι πολιτιστικές δραστηριότητες των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, των Εφορειών Αρχαιοτήτων, των μουσείων, των εποπτευόμενων φορέων. Θα παρουσιάζονται σε συνεργασία με τα ιδρύματα, τους οργανισμούς, τους φορείς, ο προγραμματισμός και οι σημαντικές πολιτιστικές δράσεις τους», εξηγεί το ΥΠΠΟΑ.

«Η θεματολογία του www.digitalculture.gov.gr διακρίνεται σε επτά ενότητες: Μουσική, Θέατρο, Κινηματογράφο, Βιβλίο, Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι και Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Περιλαμβάνει και υλικό, το οποίο διατίθεται δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή από το τεράστιο πολιτιστικό μας απόθεμα -μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκδόσεις. Η ψηφιακή δεξαμενή του Πολιτισμού, "ανοιχτή" σε όλους, θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό και με εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται στην πλατφόρμα για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του κοινού. Η νέα πλατφόρμα λειτουργεί παράλληλα με τον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την εξής δήλωση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «Η ευρύτατη παραγωγή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει και θα προβάλλει το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, ακόμη και μετά την έξαρση της πανδημίας. Το ΥΠΠΟΑ ενισχύει τη δημιουργία βιώσιμου πολιτιστικού και δημιουργικού περιβάλλοντος, στις νέες συνθήκες. Η διάδοση καλών πρακτικών στον δημιουργικό τομέα, η υιοθέτηση κατάλληλων εργαλείων στην ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας με το κοινό, πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση των πολιτιστικών οργανισμών. Ο σχεδιασμός του ΥΠΠΟΑ αποβλέπει στην τόνωση της αγοράς, στην ενίσχυση των συναφών επαγγελμάτων, στη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τους συνεργάτες του για όλη την υποστήριξή τους».