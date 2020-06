Life

ΗΠΑ: “Σιγή” στη μουσική βιομηχανία για την δολοφονία του Φλόιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μεγάλες εταιρείες μουσικής πατάνε το κουμπί της 'παύσης', καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διογκώνονται.

Τηρώντας μία Black Out Tuesday, σταματώντας κάθε δραστηριότητά τους, οι μεγάλες εταιρείες μουσικής θα σιγάσουν αυτή την εβδομάδα. Επίσης θα προωθήσουν συνεργασίες με τις διάφορες κοινότητες με στόχο την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, που με κορύφωση την δολοφονία από αστυνομικούς του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και βίαια επεισόδια στη χώρα.

Επίσης πολλοί διακεκριμένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες μίλησαν ανοικτά, αντιδρώντας με τον δικό τους τρόπο στη δολοφονία και τις κινητοποιήσεις, πολλές από τις οποίες εκτροχιάσθηκαν σε βίαιες ταραχές.

"Συμμεριζόμαστε τη μαύρη κοινότητα, τονίζει στον λογαριασμό της στο Twitter η Universal Music, μέρος της Vivendi, στο οποίο προσθέτει και το προτρεπτικό hashtag #TheShowMustBePaused.

«Η μουσική επιχείρηση στη WMG δεν θα συνεχιστεί όπως συνήθως», έγραψε η Warner Records στον δικό της λογαριασμό, αναφερόμενη στην εν γένει δραστηριότητα του ομίλου της Warner Music Group. Στην ίδια δημοσίευση προσθέτει πως θα συμβάλει στο κίνημα για τα δικαιώματα Black Lives Matter και σε άλλες ομάδες που καταπολεμούν τη «φυλετική αδικία».

Σε παρόμοια ανακοίνωση προέβη κι η Sony Music, ενώ και η Interscope Geffen A&M, που ανήκει στην Universal, δήλωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει νέα μουσική αυτή την εβδομάδα.

Σε ένα εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του, το Σαββατοκύριακο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Λούσιαν Γκραίντζ τονίζει πως η εταιρεία συστήνει μία ειδική ομάδα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και της δικαιοσύνης.

"Τούτην την εβδομάδα, για άλλη μια φορά είδαμε να επανέρχεται στο σκληρό φως της ημέρας --με σκληρότητα και βαναυσότητα-- μία από τις πιο οδυνηρές πραγματικότητες της κοινωνίας μας όσον αφορά τη φυλή, τη δικαιοσύνη και τις ανισότητες", σημείωνε ο ίδιος στο κείμενο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Η γνωστή καλλιτέχνης Μπιγιονσέ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, ζητώντας δικαιοσύνη για τον Φλόιντ.

«Είμαστε συντετριμμένοι και αηδιασμένοι… Δεν μιλάω μόνο για τους 'έγχρωμους' ανθρώπους. Εάν είστε λευκοί, μαύροι, καφέ ή οτιδήποτε άλλο χρώμα ενδιάμεσα, είμαι βέβαιος ότι έχετε την αίσθηση πως (απομείνατε) απελπισμένοι από τον ρατσισμό που κυριαρχεί τώρα στην Αμερική ".

Και πολλοί άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες που ακούσθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της Αριάνα Γκράντε.

«Το να βλέπω τους δικούς μου ανθρώπους να δολοφονούνται και να λιντσάρονται ημέρα με την ημέρα με βύθισε σε ένα αβάσταχτο μέρος στην καρδιά μου!», έγραψε από την πλευρά της η γεννημένη στα Μπαρμπέιντος τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Ριάνα.