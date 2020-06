Οικονομία

“Παγωμένες” οι τιμές σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, παρά τη μείωση του ΦΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως η ζημιά που υπέστησαν από την καραντίνα είναι τεράστια και δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος.