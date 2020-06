Life

Γιώργος Νταλάρας: τα παιδικά χρόνια, οι επιθέσεις, ο άνθρωπος της ζωής του και τα λάθη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα 53 χρόνια μιας χρυσής διαδρομής στη μουσική, οι συνεργασίες που άφησαν εποχή και οι σταθμοί στη ζωή του, σε μία συνέντευξη πλημμυρισμένη από τραγούδια που αγαπήθηκαν...