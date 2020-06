Πολιτική

Επιμένει ο Τσαβούσογλου: Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον επίμαχο χάρτη παρουσίασε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, απαντώντας στις ΗΠΑ. Διπλωματικός "πυρετός" στην Αθήνα. Σε ετοιμότητα η Ελλάδα, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση.

Στην πολιτική της προκλητικότητας και της απομόνωσης επιμένει η Τουρκία. Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση χάρτη με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Υπουργός Μεβλούτ Τσαβούσογλου δίνει έμμεση απάντηση στις χθεσινές αιτιάσεις των ΗΠΑ, αλλά και στις αντιδράσεις της Αθήνας για τη φιέστα στην Αγία Σοφία.

«Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, μόνο χωρικά ύδατα που φτάνουν τα 6 ναυτικά μίλια», δήλωσε στο τουρκικό κανάλι 24 ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντώντας έμμεσα στο αυστηρό μήνυμα που έστειλαν οι ΗΠΑ στην Τουρκία.

Ο Τσαβούσογλου, στην ίδια τοποθέτηση, έδειξε και το χάρτη με τις περιοχές στις οποίες ζητείται άδεια για έρευνες και γεωτρήσεις, στα ανατολικά των ελληνικών νησιών.

Ο Τούρκος Υπουργός όμως, δε σταμάτησε εκεί, αφού έκανε λόγο για «αναίδεια της Ελλάδας να μιλάει για την Αγία Σοφία»

«Η Αγία Σοφία είναι στην τουρκική επικράτεια, την κατακτήσαμε», είπε σχετικά και συμπλήρωσε ότι, «δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα να ασχολείται με το τι κάνουμε στην επικράτειά μας». «Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στη χώρα μας και στις περιουσίες μας», τόνισε.

«Η τελευταία που έχει δικαίωμα να μιλήσει είναι η Αθήνα, που είναι η τελευταία πρωτεύουσα που δεν έχει τζαμί, πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι με δικαιολογία τον κορονοϊό δεν επέτρεψε να λειτουργούν τα τζαμιά στη δυτική Θράκη», κατέληξε.

Ο χάρτης της πρόκλησης

Δύο χάρτες με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δημοσίευσε ο διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Ταγατάι Ερτζιγιές στο Twitter.

Σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο, στον έναν χάρτη «φαίνεται η τουρκική υφαλοκρηπίδα με τις συντεταγμένες της όπως κατατέθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη».

Ο δεύτερος χάρτη παρουσιάζει τις θεωρίες των Τούρκων για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου διεκδικεί πολλά θαλάσσια οικόπεδα της Λευκωσίας, ενώ δεν υπολογίζει την Ρόδο, την Κρήτη και «εξαφανίζει» το Καστελόριζο.

Σύμφωνα με τους χάρτες η Τουρκία θεωρεί δικά της νησιά την Κάσο και την Κάρπαθο.

Διπλωματικός μαραθώνιος στην Αθήνα

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά κάθε ενέργεια της Τουρκίας, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης παραβατικότητας της γείτονος, παραμένοντας διαρκώς προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενη πρόκληση. Έχει καταρτισθεί λεπτομερής κατάλογος ενεργειών και ακριβές σχέδιο διπλωματικής δράσης, το οποίο εκδηλώνεται σταδιακά. Ήδη έχει ξεκινήσει νέος κύκλος επαφών της Ελληνικής Διπλωματίας με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και με τους Ευρωπαίους εταίρους, σχετικά με την πιο πρόσφατη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, να δημοσιεύσει στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σειρά αιτήσεων για χορήγηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Παράλληλα, έχουν γίνει και ενέργειες στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με επιστολές προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Α. Guterres, τον οποίον ενημερώνει για την πιο πρόσφατη παράνομη ενέργεια της Άγκυρας (σε συνέχεια και πρόσφατων συναφών επιστολών προς τον ΓΓΗΕ από Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020), όσο και τον νυν Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, αναφορικά με την επικείμενη εκλογή του Τούρκου υποψηφίου κ. Bozkir στη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ζητώντας να διακοπεί η σιωπηρά διαδικασία. Στις εν λόγω επιστολές, τονίζονται επίσης, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Θα ακολουθήσει επίσης ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει το προσεχές Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στις 15 Ιουνίου.

Για την τουρκική προκλητικότητα μίλησε το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Υπουργός Επικρατείας. Ο ίδιος εκτιμήσει ότι, «για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση του οδηγού σε τομείς όπως η διπλωματία και η δημόσια υγεία. Δε θα χαραμίσουμε τη διπλωματία, έχουμε διεθνείς δεσμούς». «Αυτήν τη στιγμή η Ελλάδα είναι ο ισχυρός παίκτης», συμπλήρωσε. Σχετικά με την αντίδραση της Αθήνας, αν προχωρήσει η Άγκυρα, είπε πως «υπάρχει σχέδιο που περιέχει κλιμάκωση. Είμαστε πλήρως έτοιμοι και διπλωματικά και επιχειρησιακά να αντιδράσουμε. Είμαστε πολύ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Έχουμε διεθνείς συμμαχίες που μπορούν να πάρουν θέση κάθε στιγμή» και εκτίμησε ότι, «η Τουρκία θα σκεφτεί πολύ περισσότερο πριν πράξει οτιδήποτε στην ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου».

"Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί, ενίοτε δείχνει και τα δόντια της, όπως τα δείξαμε και στον Έβρο όπου υπήρξε οργανωμένη απόπειρα παραβίασης συνόρων και αντιμετωπίσαμε και σε αυτό τον τόνο θα αντιμετωπίσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε πει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές στην περίπτωση που η συμπεριφορά της Τουρκίας οξυνθεί με άλλες πράξεις", τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος στη Βουλή.

Στην τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τονίζοντας ότι "είμαστε έτοιμοι και για προκλήσεις στα νησιά” είτε για ενδεχόμενες μεταναστευτικές ροές, είτε για “άλλου τύπου προκλήσεις”, όπως οι έρευνες στα οικόπεδα. Ο ίδιος ανέπτυξε το τρίπτυχο της κυβέρνησης, δηλαδή “έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους μας στο πλευρό μας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπου το ό,τι χρειαστεί, περιλαμβάνει τα πάντα”.

«Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα απαντάμε με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνέντευξή του, νωρίτερα σήμερα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. «Όλα τα διπλωματικά όπλα τα έχουμε στο τραπέζι», υπογράμμισε.

"Πυρά" κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. " Είναι ανεπίτρεπτο οι Τούρκοι να προαναγγέλλουν εισβολή δια στόματος του ίδιου του Ερντογάν και η Ελλάδα απαντά μέσω συμβούλων του πρωθυπουργού. Η μόνη απάντηση εάν το τουρκικό γεωτρύπανο παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι: " το βυθίσατε το γεωτρύπανο"" και άμεση βύθιση του. Η πρόθεση αυτή της Ελλάδος που αποτελεί μοναδική επιλογή, πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους τους εταίρους και στην Τουρκία, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι βάρβαροι εισβολείς, δεν είναι η νομική αλλά η ισχύς των όπλων", δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

Κομισιόν: Η Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου

«Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι οι σχέσεις της με την ΕΕ εξαρτώνται σημαντικά από το σεβασμό της στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας», δήλωσε νωρίτερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξαγγελίες της Τουρκίας για γεωτρήσεις κοντά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ο Ζοζέπ Μπρορέλ απάντησε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως καλέσει την Τουρκία να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην ΑΟΖ ή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας και υπενθύμισε ότι στις 15 Μαίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα.