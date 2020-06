Life

Ο Άλις Κούπερ επέλεξε ποιος θα τον υποδυθεί

Τι λέει ο καλλιτέχνης για τον ηθοποιό που θα ήθελε να τον "ενσαρκώσει", σε ταινία για την ζωή του.

Ο Άλις Κούπερ είναι ένας από τους πιο διάσημους μουσικούς όλων των εποχών. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να επιλέξει κάποιον άλλον ηθοποιό να τον υποδυθεί, σε περίπτωση που γυριστεί η ζωή του σε ταινία, εκτός από τον επίσης διάσημο και φίλο του Τζόνι Ντεμπ.

Σε συνέντευξή του στο Yahoo Entertainment ο Κούπερ είπε ότι δεν θα υπήρχε καλύτερη επιλογή από αυτήν του Ντεπ.

Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει στα σκαριά κάποιο σχέδιο για να γυριστεί ταινία με τη ζωή του Άλις Κούπερ, αν και υπάρχουν πολλά σχέδια για ταινίες που αφορούν μουσικούς, μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι ταινίες Bohemian Rhapsody για τους Queen και Rocketman για τον Έλτον Τζον.

«Ελπίζω να μην περιμένουν να πεθάνω πρώτα», είπε αστειευόμενος ο Κούπερ και συμπλήρωσε: «Συνήθως κάνουν [ταινίες] για συγκροτήματα που σημειώνουν εμπορική επιτυχία, εγώ πουλούσα πολλούς δίσκους, αλλά δεν απευθυνόμουν σε όλους. Ήμουν σίγουρα στη σκοτεινή πλευρά. Νομίζω ότι θα γινόταν μία υπέροχη ταινία».

«Και αν ο Τζόνι Ντεπ ήταν πιο όμορφος, θα μπορούσε να με παίξει. Ο Τζόνι θα ήταν ο καλύτερος για να με υποδυθεί, γιατί του αρέσει πολύ να παίρνει εκείνους τους χαρακτήρες που κανένας άλλος δεν θέλει να παίξει. Και λατρεύει την προσθετική - θα έπαιρνε τη μύτη μου εκεί και όλα αυτά. Με ξέρει αρκετά καλά τώρα και θα μπορούσε να με μιμηθεί αρκετά καλά, είμαι σίγουρος».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2012, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Dark Shadows και από τότε ο Κούπερ και ο Ντεπ είναι φίλοι.