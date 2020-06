Κοινωνία

ΔΙΣ: νέα “πυρά” για την γιόγκα

Τι αποφασίστηκε στην συνεδρίαση για την Θεία Κοινωνία, ως αντίδραση στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου. Τι αναφέρουν οι Ιεράρχες για τους Rotary και τους Lions.

Τα βέλη της προς όσους κάνουν γιόγκα, αλλά και στα μέλη των Rotary και των Lions στρέφει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, με τους Ιεράρχες να τονίζουν ότι η γιόγκα δεν ειναι γυμναστική, αλλά έχει θρησκευτική βάση και όσοι επιδίδονται σε αυτήν ακολουθούν επιταγές του ινδουισμού.

Η ανακοίνωση της ΔΙΣ

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ο Μακαριώτατος Πρόεδρος και τα Μέλη της ΔΙΣ δέχθηκαν τον Αξιότιμο Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον Αξιότιμο Υπουργό Υγιείας κ. Βασίλειο Κικίλια, στον οποίο επεδόθη, ως δωρεά της Εκκλησίας της Ελλάδος, υγιειονομικό υλικό για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγιείας, ήτοι δέκα (10) monitors για τον εξοπλισμό των μονάδων εντατικής θεραπείας, αξίας 85.000,00 € & ένας (1) κεντρικός σταθμός παρακολουθήσεως για τις ΜΕΘ, αξίας 12.000,00 €.

Κατά την σημερινή Συνεδρία η ΔΙΣ:

- Επεκύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

- Έλαβε γνώση του από 17-5-2020 Γράμματος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικού προς το θέμα της κοινής πορείας στην ποιμαντική αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων του καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, ως και του από 19-5-2020 Γράμματος της ΑΜ του Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ σχετικού προς το ίδιο θέμα.

Η ΔΙΣ απεφάσισε, ομοφώνως, να αποσταλούν απαντητικώς ανάλογα Συνοδικά Γράμματα, στα οποία θα προσεπιδηλούται και πάλι το ότι, η Εκκλησία της Ελλάδος εμμένει στην εξ αρχής εκφρασθείσα δογματική και θεολογική επιβεβαίωσή της ότι «το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παραμένει αδιαπραγμάτευτο όπως μας παρεδόθη από την περί αυτού διδασκαλία της Ορθοδόξου Παραδόσεως και των αγίων Πατέρων της αγίας μας Εκκλησίας», ως επίσης και το ότι «η διαδικασία μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας προς τους πιστούς παραμένει ως έχει και όπως μας έχει παραδοθεί υπό των αγίων Πατέρων και υπό της Ιεράς μας Παραδόσεως».

- Έλαβε γνώση του Απολογισμού των Δαπανών για το προσφερθέν έργο της Φιλανθρωπίας υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπό των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά το έτος 2019. Προς τούτο θα εκδοθεί σχετική Αναλυτική Έκθεση για τις παραπάνω δαπάνες.

- Ώρισε το Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της ιεράς μνήμης του Αγίου Αποστόλου των εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως εξής:

α) Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 στις 7 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου επί της οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεσθεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χοροστατήσει ως εκπρόσωπος της ΔΙΣ ο Σεβ. Μητροπολίτης Μηθύμνης κ. Χρυσόστομος. Ομιλητής ωρίσθη ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Σεραπίων Μιχαλάκης, Β’ Γραμματεύς – Πρακτικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β) Το πρωί της εορτής, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, στον Ιερό Ναό Αγίου Παύλου επί της οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, με την συμμετοχή δύο βοηθών Επισκόπων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά την Θεία Λειτουργία θα ομιλήσει ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

γ) Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 στις 7 μ.μ., στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, θα τελεσθεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χοροστατήσει ως εκπρόσωπος της ΔΙΣ, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, επ’ ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «ΙΔ’ Κορίνθου Παύλεια 2020».

- Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων περί της διοργανώσεως της ΛΒ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας. Η Συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο Ηλείας από την 19η έως και την 21η Οκτωβρίου 2020.

Η ΔΙΣ λαβούσα υπ’ όψιν την από 2-6-2020 εκδοθείσα ΚΥΑ περί επιβολής μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημοσίας υγιείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19 για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020, απεφάσισε να αποστείλει τις σχετικές οδηγίες προς τους Σεβ. Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΣ λαβούσα υπ’ όψιν τις εισηγήσεις της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων:

α) Εξ αφορμής της συστάσεως υπό διαφόρων φορέων και μέσων μαζικής ενημερώσεως, «της τεχνικής της Γιόγκα» ως τρόπου αντιμετωπίσεως του άγχους, κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, λαβούσα υπ’ όψιν το από 16ης Ιουνίου 2015 Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί «της τεχνικής της Γιόγκα» και στο πλαίσιο του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας, η οποία στη Χώρα μας είναι συνταγματικώς κατωχυρωμένη και σεβαστή, αλλά και της ποιμαντικής ευθύνης Αυτής για την αποφυγή δημιουργίας κλίματος θρησκευτικού συγκρητισμού, ομοφώνως απεφάσισε να υπενθυμίσει στο χριστεπώνυμο Πλήρωμα ότι η «Γιόγκα» αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του Ινδουϊσμού, διαθέτει ποικιλομορφία σχολών, κλάδων, εφαρμογών και τάσεων και δεν αποτελεί «είδος γυμναστικής». Ως εκ τούτου επισημαίνει για μία ακόμη φορά ότι η «Γιόγκα» τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας και δεν έχει καμμία θέση στην ζωή των Χριστιανών.

β) Ενημερώνει το Ορθόδοξο Πλήρωμα για την νέα προσηλυτιστική δραστηριότητα της νεοπροτεσταντικής οργανώσεως «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», επισημαίνουσα ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως μέλη της Εκκλησίας, του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, δεν έχουν ανάγκη τις διάφορες νεοφανείς αιρετικές κινήσεις, ούτε τους διαφόρους κήρυκες αυτών από το εσωτερικό η το εξωτερικό, και παραμένουν πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως αυτό παρεδόθη απ’ αρχής από τους ιερούς Ευαγγελιστές και ερμηνεύθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

γ) Απεφάσισε να συστήσει δι’ Εγκυκλίου Σημειώματος στους Σεβ. Μητροπολίτες και τον Ιερό Κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος να απέχουν από κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από τις οργανώσεις Rotary και Lions, επειδή δεν περιορίζονται μόνον σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά επεκτείνονται και σε πράξεις θρησκευτικού χαρακτήρα, καθ’ όσον διαθέτουν τυπικό τελετουργίας εισδοχής νέων μελών και καθορίζουν προσευχή που απευθύνεται αδογμάτιστα σε ένα θεό, με την γενική έννοια του όρου και όχι κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας.

Τέλος η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών, ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων, Συνοδικών Επιτροπών και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος