Κοινωνία

Κλείνει η Ποσειδώνος - Αλλαγές δρομολογίων στα ΜΜΜ

Κλείνει η λεωφόρος Ποσειδώνος λόγω εργασιών. Τι πρέπει να κάνουν πεζοί και οδηγοί.

Αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές και τραμ θα υπάρξουν στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου, καθώς η λεωφόρος θα παραμείνει κλειστή λόγω των εργασιών αποπεράτωσης της πεζογέφυρας στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμακίου.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, θα είναι κλειστή η Λεωφόρο Ποσειδώνος από την οδό Κανάρη μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου, καθώς και η Λεωφ. Καλαμακίου από την οδό Αριστοτέλους μέχρι και τη Λεωφ. Ποσειδώνος. Στο διάστημα αυτό η τροχαία θα κάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτροπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, ενώ θα τροποποιηθούν και τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς που διέρχονται από τη Λεωφ. Ποσειδώνος (λεωφορεία, τραμ κλπ.).

Στα κλειστά τμήματα των παραπάνω λεωφόρων, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρχει για τους παρόδιους κατοίκους των παραπάνω σημείων, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από ειδική όδευση για την πεζή προσέγγιση στις κατοικίες τους.

Λόγω των μεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Καλαμακίου, η κίνηση των οχημάτων θα είναι δυσχερής. Οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν την κυκλοφορία κοντά στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν.

Ενδείκνυται η κυκλοφορία από τις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας/Ελευθερίας, ενώ πρέπει να αποφεύγεται πλήρως η κυκλοφορία στο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος ανάμεσα στις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας.

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πεζών και οδηγών) θα υπάρχουν δυνάμεις της τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ρυθμίζεται η κίνηση.