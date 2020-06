ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Νίκος Σεργιανόπουλος: 12 χρόνια από την άγρια δολοφονία του

Στις 4 Ιουνίου 2008 βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Παγκράτι τραυματισμένος θανάσιμα με 21 μαχαιριές στην καρδιά, το λαιμό και τους πνεύμονες...

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που ο διμοφιλής ηθοποιός, Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε δολοφονημένος στο διαμέρισμά του στο Παγκράτι, τραυματισμένος θανάσιμα με 21 μαχαιριές στην καρδιά, το λαιμό και τους πνεύμονες.

Ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, Φίλιππος Κουτσάφτης, που είχε εξετάσει πρώτος τη σορό, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το πτώμα βρέθηκε γυμνό επί του δαπέδου σε ύπτια θέση και κάμψη των γονάτων. Η πρόσθια επιφάνεια του σώματος φέρει μεγάλη ποσότητα ξηρού αίματος και μικρών αιμοπηγμάτων. Ελήφθησαν αίμα και ούρα για τοξικολογική εξέταση. Διαπιστώθηκε: 1. στο βιολογικό υλικό η παρουσία κοκαΐνης και μεταβολιτών της, 2. Στο βιολογικό υλικό η παρουσία αναλγητικού φαρμάκου, 3. Στα ούρα η παρουσία αντικαταθλιπτικού φαρμάκου καθώς και αντιψυχωσικά και βλεννολυτικά φάρμακα, 4. Στα ούρα η παρουσία προϊόντων μεταβολισμού της κάνναβης. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα του λαιμού του θώρακος και της κοιλιάς δια νύσσοντος άμα και τέμνοντος οργάνου προκληθέντα».

Το μαχαίρι με το οποίο έγινε η δολοφονία βρέθηκε, χωρίς όμως αξιοποιήσιμα αποτυπώματα. Έπειτα από ταυτοποίηση δακτυλικών αποτυπωμάτων, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2008 ο Γεωργιανός Νταβίντ Μουρτινέλι, ο οποίος τελικά ομολόγησε το έγκλημα στις 26 Ιουλίου του 2008.

Κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (10 Νοεμβρίου 2009) ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ακόμα για ληστεία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία (4-3) το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση.

Στις 19 Νοεμβρίου 2012 η εισαγγελέας έκανε αναίρεση της απόφασης, πιστεύοντας ότι το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου δεν ισχύει και ζήτησε να καταδικαστεί χωρίς ελαφρυντικά σε ισόβια. Τελικά, τον Ιούνιο του 2013 με συντριπτική πλειοψηφία το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό και έτσι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Μερικούς μήνες πριν τη δολοφονία του, ο ηθοποιός απασχόλησε την επικαιρότητα με μια υπόθεση ναρκωτικών. Στις 2 Δεκεμβρίου του 2007 συνελήφθη, κατόπιν τυχαίου ελέγχου στο δρόμο, έχοντας στην κατοχή του 35 γραμμάρια κοκαΐνης και κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν προφυλακίστηκε, ωστόσο, καθώς δήλωσε και διαγνώστηκε εξαρτημένος χρήστης. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν υπήρξε ζυγαριά στο σπίτι του και ότι οι αμοιβές του στην τηλεόραση ήταν υψηλές, που του επέτρεπαν να προμηθεύεται κάθε μήνα ποσότητα κοκαΐνης, υποδήλωναν πως ήταν για προσωπική χρήση. Ο Νίκος Σεργιανόπουλος μετά από τέσσερα βράδια παραμονής του στο κελί του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού, αφέθηκε ελεύθερος. Εν τούτοις, η κοινή γνώμη είχε ταλανιστεί. Αλλά κανείς δεν περίμενε την συνέχεια.

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος κηδεύτηκε στη γενέτειρά του τη Δράμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος. Το "παρών" έδωσαν συγγενείς, φίλοι, συναδέλφοι του και απλός κόσμος που τον αγαπούσε, ενώ η μητέρα του και η αδελφή του ήταν συντετριμμένες. Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την δολοφονία του ηθοποιού, στις 8 Οκτωβρίου του 2009 πέθανε η αδελφή του Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με καρκίνο, ενώ λίγο καιρό αργότερα πέθανε και ο σύζυγος της αδερφής του, ο οποίος δεν άφησε ποτέ την υπόθεση, ζητώντας δικαίωση. Τρία χρόνια μετά από τον θάνατο της Έφης Παπαθεοδώρου, ακριβώς την ίδια μέρα, έφυγε και η μητέρα του ηθοποιού, Νικολέττα Σεργιανοπούλου.

Ποιος ήταν ο Νίκος Σεργιανόπουλος

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα στις 24 Σεπτεμβρίου 1952. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Σπούδασε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από όπου αποφοίτησε το 1979, και στη συνέχεια τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ίδρυσε την Πειραματική Σκηνή της "Τέχνης" στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την Έφη Σταμούλη, τον Χρήστο Αρνομάλλη και Διευθυντή τον Νικηφόρο Παπανδρέου.

Έχει παίξει και πρωταγωνιστήσει σε πολλά θεατρικά έργα ως μέλος της Πειραματικής Σκηνής της "Τέχνης" (1979-1983), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (1983-1993), του θεάτρου "Αθηνών" (1993), αλλά και του θεάτρου "Βεάκη" (2001), όπως επίσης και στην τηλεόραση με σημαντικότερο τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Δύο Ξένοι.