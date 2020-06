Πολιτισμός

Χαρούλα Αλεξίου: εγκαταλείπω το τραγούδι – δεν “πάει” η φωνή μου πια! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Χαρούλα Αλεξίου σε μια συγκλονιστική ραδιοφωνική συνέντευξη. Γιατί αποφάσισε να αφήσει το τραγούδι. Δείτε απόσπασμα στην εκπομπή "Το Πρωινό".