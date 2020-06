Κοινωνία

Θησαύριζαν πουλώντας πειρατικές συνδρομές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση είχαν στήσει οι απατεώνες που «έσπαγαν» συνδρομητικά κανάλια και «έγδυναν» πολίτες.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, για παραβάσεις των νομοθεσιών για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών.

Προηγήθηκε μηνυτήρια αναφορά στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες – χρήστες του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μέσα, αποκωδικοποιούσαν και αναμετέδιδαν παράνομα, συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια.

Μάλιστα ζητούσαν, από τους ενδιαφερόμενους χρήστες, χρηματικά ποσά για συνδρομές 1, 3, 6 ή 12 μηνών, έναντι των 15, 40, 75 και 130 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία καταβάλλονταν μέσω γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών σε λογαριασμούς που διατηρούσαν για το σκοπό αυτό.

Τα ανωτέρω στοιχεία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό πρόεκυψε η εμπλοκή του συλληφθέντα στην υπόθεση και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην Κρήτη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαδικτυακός δέκτης αναπαραγωγής πολυμέσων, τροποποιημένος και προγραμματισμένος με σκοπό να επιτυγχάνει τη θέαση συνδρομητικών καναλιών χωρίς την καταβολή συνδρομής,

κεντρική μονάδα Η/Υ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Η συνολική ζημία για τις εταιρείες παροχής συνδρομητικών καναλιών το τελευταίο 6μηνο ανέρχεται στο ποσό των 175.500 ευρώ, ενώ η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται σε 59.670 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.