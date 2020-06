Κοινωνία

Ανήλικοι οι δολοφόνοι του οδηγού νταλίκας

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα που δολοφόνησαν τον 51χρονο πέρασαν αστυνομικοί, ενώ για το έγκλημα αναζητείται ακόμα ένα άτομο.

Εξιχνιάσθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 51χρονου αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε στις 8 Απριλίου στον Ασπρόπυργο.

Το θύμα είχε βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένο εντός φορτηγού-τράκτορα, του οποίου ήταν οδηγός και ήταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Δύο Πεύκα στον Ασπρόπυργο.

Από την διενεργηθείσα νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι τα τραύματα προήλθαν μετά από πλήξη από τέμνον και νύσσον όργανο. Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, εξακριβώθηκε ότι δράστες είναι πέντε ημεδαποί, δύο εκ των οποίων ανήλικοι. Ως κίνητρο του εγκλήματος φέρεται η ληστεία.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε για διενέργεια κύριας ανάκρισης. Στη συνέχεια εκδόθηκαν εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν οι τέσσερις εκ των κατηγορουμένων, ενώ ο πέμπτος αναζητείται. Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών και στην Ανακρίτρια Ανηλίκων οι ανήλικοι.