Κοινωνία

“Βροχή” τα πρόστιμα για παραβάσεις σε χώρους για ΑμεΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες πρόστιμα επιβλήθηκαν από την Τροχαία σε όλη τη χώρα για παραβάσεις στάθμευσης σε χώρους για ΑμεΑ.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας βεβαίωσαν σε όλη τη χώρα 6.900 παραβάσεις τον Μάιο 2020, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού προγράμματος τροχονομικής αστυνόμευσης «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις πόλεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, οι παραβάσεις είναι 1.320 για στάση-στάθμευση σε ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ, 3.153 για στάση-στάθμευση σε πεζοδρόμια, πλατείες και ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς όπως και ποδηλατοδρόμους, 959 για στάση-στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ή πάνω σε αυτούς, 670 για στάση-στάθμευση σε διαβάσεις πεζών ή σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από αυτές, 37 για κίνηση οχημάτων σε λεωφορειόδρομους, 98 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους και 663 για ηχορύπανση από οχήματα.

Σημειώνεται, επίσης, ότι από την έναρξη του προγράμματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο, έως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 108.920 παραβάσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, με στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες προσβασιμότητας στις πόλεις, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα παραβατικότητας που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία πεζών και οδηγών, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους.