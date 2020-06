Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 15 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της εξάπλωησης της επιδημίας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, αναφορικά με την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από τον COVID19, με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 04 Ιουνίου 2020 (ώρα 15:00), επιβεβαιώθηκαν 15 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έκθεση (02 Ιουνίου).

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2952, εκ των οποίων 55.2% άνδρες. Από το σύνολο των 2952 κρουσμάτων, 652 (22.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1702 (57.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 48 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 77 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών)

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 1, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 180 θάνατοι.

Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 9 (77.8% άνδρες).

Θετικές στον κορονοϊό βρέθηκαν δύο έγκυες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, ενώ σε νομό της Βόρειας Ελλάδας έκλεισαν σχολέια μετά απο κρούσμα.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για τα κρούσματα, τις ηλικίες των ασθενών και την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, στην Έκεθεση του ΕΟΔΥ:

Μαζικοί έλεγχοι στην Ξάνθη

Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ, "εντυπωσιακή είναι η προσέλευση των πολιτών στη διαδικασία διενέργειας προληπτικών δειγματοληψιών, από Κλιμάκια του ΕΟΔΥ, που πραγματοποιούνται παρουσία του Προέδρου του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, στον γενικό πληθυσμό, σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Στην περιοχή επιχειρούν δέκα κλιμάκια των ΚΟΜΥ προκειμένου να καταγράψουν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς στην Περιφερειακή Ενότητα στο πρόσφατο παρελθόν, έχει σημειωθεί έντονο επιδημιολογικό φορτίο. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα εξής σημεία:

στον Εχίνο, στο Κέντρο Υγείας

στην Μύκη, στο Aγροτικό ιατρείο

στην Πάχνη, στο Αγροτικό ιατρείο

στην Ξάνθη μπροστά στο Δημοτικό Αμφιθέατρο, απέναντι από τη Νομαρχία

στο συνοικισμό Κυψέλης, στο πάρκο απέναντι από το Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και με τη συμμετοχή κλιμακίων της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας στα εξής σημεία: Στις Κοινότητες Σατρών και Κιμμερίων, καθώς και στα Αγροτικά Ιατρεία Σμίνθης, Κενταύρου, Σέλερου και Εύλαλου".