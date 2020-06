Life

Ξένοι που “εγκλωβίστηκαν” στη Σίφνο περιγράφουν στον ΑΝΤ1 την εμπειρία τους (βίντεο)

Αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν να μην φύγουν από την χώρα μας κατά τη διάρκεια του lockdown για την πανδημία κορονοϊού.