Κόσμος

Κορονοϊός: καραντίνα σε 15 πόλεις το Σαββατοκύριακο στην Τουρκία

Lockdown σε 15 πόλεις της Τουρκίας το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας...

Οι αρχές θα επιβάλλουν lockdown σε δεκαπέντε πόλεις της Τουρκίας το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, το υπουργείο διευκρίνισε ότι τα αρτοποιεία και ορισμένα ακόμη καταστήματα θα επιτρέπεται να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ισχύος των μέτρων περιορισμού.

Στην Τουρκία είχαν υποκύψει ως χθες Πέμπτη στην COVID-19 συνολικά 4.609 άνθρωποι, επί συνόλου 166.422 κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.