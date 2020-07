Πολιτισμός

Μουσείο Νεανικής Κουλτούρας: συλλογή φωτογραφιών και αντικειμένων απο διαφορετικές εποχές

Παλιές φωτογραφίες, ατυχείς στιλιστικές επιλογές ή τα ποιήματα από τα νεανικά χρόνια είναι μεταξύ των πολλών συνεισφορών που δέχονται οι υπεύθυνοι του Μουσείου.

Το Μουσείο Νεανικής Κουλτούρας (Museum of Youth Culture) συγκεντρώνει φωτογραφίες, αναμνηστικά και αντικείμενα από τα νεανικά χρόνια ανθρώπων που έζησαν σε διαφορετικές εποχές.

Ακόμα και πριν από τον αποκλεισμό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού το Μουσείο λειτουργούσε ψηφιακά με αρχείο πάνω από 150.000 φωτογραφιών και κειμένων που επισημαίνουν τον αντίκτυπο που είχαν οι νέοι στην πολιτιστική κληρονομιά στη Βρετανία και ευρύτερα και η ομάδα πίσω από το εγχείρημα ελπίζει να αποκτήσει και έναν φυσικό χώρο στο Λονδίνο έως το 2023.

Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στο στυλ, τους ήχους και κοινωνικά κινήματα που προώθησαν νέοι άνθρωποι τα τελευταία 100 χρόνια.

Στο website του προβάλλονται συλλογές από τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 από επαγγελματίες φωτογράφους που κατέγραψαν τις νεανικές σκηνές και τα κινήματα mod, punk, grime.

Τώρα οι επιμελητές του αναζητούν αντικείμενα για το project «Grown Up Britain» και ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή να «περιγράψουν την εφηβική κρεβατοκάμαρά τους» και να ανακαλέσουν στη μνήμη την «αγαπημένη τους μελωδία» και «τους άσπονδους εχθρούς τους».

Επιπλέον οι υπεύθυνοι του Μουσείου δημιούργησαν έναν οδηγό που καθοδηγεί τους σημερινούς εφήβους πώς να πάρουν συνέντευξη από τους γονείς και τους παππούδες τους και να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή τους όταν ήταν νέοι με ερωτήσεις όπως «Θυμάστε μια μεγάλη τεχνολογική πρόοδο που συνέβη όταν ήσασταν έφηβος;» ή «Τι θα κάνατε στον ελεύθερο χρόνο σας;».

To project, παρά τον τίτλο του, δεν περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, το Μουσείο έχει λάβει συμμετοχές από την Ολλανδία, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, και το υπάρχον αρχείο περιέχει υλικό από όλο τον κόσμο.

«Ο καθένας έχει μια ιστορία να πει για το τι σημαίνει να είσαι νέος. Αναμνήσεις και ελπίδες και όνειρα. Είτε είστε 70 ή 17 ετών, είτε είστε rocker είτε raver. Μοιραστείτε τις αναμνήσεις και τις φωτογραφίες σας ως έφηβος και γίνετε μέρος του Μουσείου Νεολαίας Πολιτισμού. Από τις πρώτες αγάπες έως τις πρώτες δουλειές ή τις καλύτερες σχολικές ιστορίες» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Το Μουσείο Νεανικής Κουλτούρας έχει συγκεντρώσει ακόμη λίστες με τραγούδια κάθε δεκαετίας από το 1940 έως το 2000.