Διπλωματικός πυρετός για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Στο τραπέζι της συνόδου κορυφής φέρνει ο πρωθυπουργός την τουρκική προκλητικότητα. “Τύμπανα πολέμου” από τουρκικά ΜΜΕ για νέο κύμα μεταναστών στον Έβρο. Τι απαντά το Μαξίμου για δήθεν επεισόδιο στον Έβρο.

Στο τραπέζι της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ φέρνει ο πρωθυπουργός την τουρκική προκλητικότητα, την ώρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιμένει στον χαρακτηρισμό του τουρκολυβικού μνημονίου ως "προκλητικού και μη βοηθητικού".

Με δυο επιστολές στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν εκθέτει την παράνομη σύναψη του τουρκολιβυκού μνημονίου, την εργαλειοποίηση χιλιάδων μεταναστών στον Έβρο τον Μάρτιο, τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τους χάρτες όπου σχεδιάζονται έρευνες και γεωτρήσεις μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

“Ενδεχόμενο κλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν θα οδηγήσει σε ελληνοτουρκική, αλλά σε κρίση των συνολικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία” επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Την ίδια ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδεχόταν στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό της Λιβύης Σαράτζ, κλείνοντας το μάτι για ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού μνημονίου. “Μιλήσαμε για νέα πεδία συνεργασίας με τον κ. Σαράζ ώστε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τα μέσα και τις ευκαιρίες που μας δίνονται στην Μεσόγειο, είμαστε αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουμε την συνεργασία μας” τόνισε μετά τη συνάντηση ο Ερντογάν.

“Τύμπανα πολέμου” από τουρκικά ΜΜΕ για μαζικό κύμα μεταναστών στον Έβρο

Την ίδια ώρα, “τύμπανα πολέμου” χτυπούν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης για δεύτερο μαζικό κύμα μεταναστών στον Έβρο.

Η εφημερίδα Haber Turk περιγράφει... δραματικά ότι το κύμα μετανάστευσης, το οποίο σταμάτησε εν μέρει με την πανδημία Covid-19, άρχισε να εμφανίζεται ξανά. Πρόσφυγες που επιβιβάζονται σε αλιευτικά σκάφη στον ποταμό χωρισμένοι σε ομάδες των 4-5, περνούν στην Ελλάδα με το ευρωπαϊκό όνειρο, περιγράφει.

“Δε επιβεβαιώνεται καμία διαφορετική κινητικότητα σε σχέση με όσα έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες” τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Παρά όμως τη σχεδόν ανύπαρκτη κινητικότητα από την άλλη πλευρά των συνόρων, οι δυνάμεις στην Ελλάδα βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς ο συναγερμός που ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες δεν έληξε ποτέ ούτε κατά την κορύφωση της πανδημίας.





Μαξίμου: κανένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο

Επίσης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναφορικά με κάποια τουρκικά δημοσιεύματα περί δήθεν πυροβολισμών στον Έβρο από ελληνικής πλευράς και σχετικών ανακοινώσεων της Νομαρχίας Αδριανούπολης, δεν υπήρξε κανένα τέτοιο περιστατικό.

Νωρίτερα, ο νομάρχης Αδριανούπολης με ανακοίνωσή του ισχυρίστηκε πως «10 με 12 Έλληνες με στολή παραλλαγής άνοιξαν πυρ παρενόχλησης (πυροβολισμοί στον αέρα) κατά λέμβου της ειδικής δύναμης της αστυνομίας στον Έβρο».

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της νομαρχίας της Αδριανούπολης επισημαίνεται «η ειδική δύναμη της αστυνομίας μας την ώρα της περιπολίας της με σκάφος στον ποταμό εντόπισε στην τουρκική όχθη ένα πτώμα μετανάστη και οι άνδρες της περιπόλου άρχισαν να τον βιντεοσκοπούν. Την ώρα της βιντεοσκόπησης τα 10 με 12 άτομα με στολή παραλλαγής που βρίσκονταν στην ελληνική όχθη άνοιξαν πυρ παρενόχλησης (στον αέρα). Η ειδική δύναμη της αστυνομίας απάντησε επίσης με πυροβολισμούς στον αέρα και το επεισόδιο έληξε εκεί. Αυτό το επεισόδιο συνέβη την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 17.30».

Χουριέτ: ο Ερντογάν έδωσε εντολή να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας

Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν έδωσε εντολή να αλλάξει το καθεστώς του μουσείου της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ». Ο Ερντογάν προτείνει η Αγία Σοφία να χαρακτηριστεί επισήμως τζαμί, αλλά παράλληλα να κρατήσει και την ιδιότητα του μουσείου, ώστε να είναι επισκέψιμο και από τουρίστες, όπως το Μπλε Τζαμί απέναντι από την Αγία Σοφία, η οποία μετατράπηκε σε μουσείο το 1934.

«Στην Αγία Σοφία μπορεί να διαβάζεται και προσευχή, μπορεί να διαβάζεται και το εδάφιο της κατάκτησης από το κοράνι. Το έθνος μας θα πρέπει να αποφασίσει γι’ αυτό. Η Αγία Σοφία ως τζαμί μπορεί να συνεχίσει να δέχεται τουρίστες. Όπως το Μπλε Τζαμί. Απαιτείται ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Κάντε μία έρευνα για την Αγία Σοφία, εξετάστε το και μιλάμε», φέρεται να ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος, αν και επισήμανε ότι «δεν χρειάζονται βιασύνες, πρώτα να διερευνηθεί καλά το θέμα».

Γεραπετρίτης: Θα απαντηθεί προσηκόντως η οποιαδήποτε πρόκληση

«Θα απαντηθεί προσηκόντως η οποιαδήποτε πρόκληση» από την Τουρκία. Την κατηγορηματική αυτή απάντηση έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι η Ελλάδα, εκτός από το Διεθνές Δίκαιο, έχει και τους συμμάχους στο πλευρό της.

Η δήλωση εκ μέρους του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ήταν εξάλλου «πολύ θετική», σημείωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5».

Κουμουτσάκος: η Τουρκία ακολουθεί "πολύ-μετωπική άσκηση πίεσης"

«Η Τουρκία ακολουθεί μία πολιτική την οποία χαρακτηρίζω, “πολύ-μετωπική άσκηση πίεσης”. Τι εννοώ με αυτό: Ότι σε πολλά μέτωπα, όχι μόνο σε ένα, όχι μόνο στις έρευνες στη θάλασσα, αλλά και με τις υπερπτήσεις και με τις παραβιάσεις στον αέρα, με μικρά αλλά επαναλαμβανόμενα επεισόδια μεταξύ των λιμενικών σωμάτων, την προσπάθεια στον Έβρο να υπάρξει μία κινητικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις τέτοιες που δημιουργούν μία αίσθηση επείγοντος. Όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί η πολυ-μετωπική αυτή στρατηγική πίεσης που ακολουθεί η Τουρκία. Μέσα σε αυτήν η Άγκυρα μπορεί να εντάξει και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού» τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος στην ΕΡΤ1.

Για την κινητικότητα στον Έβρο τόνισε: «Αυτή τη στιγμή, η κινητικότητα που παρουσιάζεται στον Έβρο, εννοώ η κίνηση μεταναστών προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, δεν τεκμηριώνει την άποψη ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εξέλιξη σχεδίου της κλίμακας που αντιμετωπίσαμε επιτυχώς, τον περασμένο Φεβρουάριο – Μάρτιο. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλω και θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα από τον Μάρτιο και μετά, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μία αποκλιμάκωση της αρχικής έντασης, δεν σταμάτησε ποτέ να είναι σε εγρήγορση. Η παρουσία των αστυνομικών και Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και το κτίσιμο του φράκτη, όλα συντελούν και επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε νέα απόπειρα της Τουρκίας, να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ως έναν ανθρώπινο πολιορκητικό κριό για να παραβιάσει τα ελληνικά σύνορα, εκβιάζοντας την Ευρώπη».

Για την στρατηγική Ερντογάν τόνισε ότι είναι συνειδητή. «Θα έλεγα ότι επιδιώκει στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, δηλαδή το 2023 που είναι και τα 100 χρόνια από την υπογραφή της Λωζάννης να μπορεί να διεκδικήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Τουρκίας. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι το 2023 ο Ερντογάν, θέλοντας να μετρηθεί με την Ιστορία, θα επιδιώξει να ισχυροποιήσει τη θέση της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή. Εφαρμόζεται συνειδητά η στρατηγική της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Εφαρμόζεται συνειδητά αυτή η στρατηγική που είπα της πολύ-μετωπικής πίεσης προς την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο δρόμος είναι μόνο ένας, να κινηθούμε ταυτόχρονα σε 4 επίπεδα. Είναι αυτό που κατά καιρούς έχω αναφέρει ως τα 4 τείχη εθνικής μας πολιτικής» κατέληξε.

Γεννηματά: εάν οι Τούρκοι περάσουν από τα λόγια στις πράξεις, θα απαντήσουμε άμεσα και αποφασιστικά.

"Τα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτα. Γι αυτό επιμένω στην ανάγκη ενός αρραγούς μετώπου στο εσωτερικό. Ένα ισχυρό μήνυμα όχι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, αλλά και για όλους τους συμμάχους και εταίρους μας ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις. Χρειάζονται και κυρώσεις. Από την πλευρά μας χωρίς καθυστέρηση η Κυβέρνηση να προχωρήσει στις συμφωνίες για τις ΑΟΖ με τις όμορες χώρες και αναφέρομαι άμεσα στην Ιταλία και την Αίγυπτο" τόνισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηατά στην τηλε-συνεδρίασης της Κ.Ο.

"Η Τουρκία έχει αναθεωρητικό σχέδιο για τις συνθήκες. Είναι προφανές ότι θέλει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τα παράνομα σχέδιά της στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Χρειάζεται διαρκής εγρήγορση. Το τελευταίο διάστημα λανθασμένοι χειρισμοί, ατυχείς διατυπώσεις, παλινωδίες και τριβές μεταξύ Άμυνας και Εξωτερικής πολιτικής επιτείνουν αυτή την ανάγκη και είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού να κινηθεί στην κατεύθυνση της συνεννόησης και της σύγκλησης" πρόσθεσε η κα Γεννηματά.