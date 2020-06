Life

“Άγιο” είχε η Κέιτ Μπλάνσετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οσκαρική ηθοποιός αποκάλυψε ένα ατύχημα που είχε κατά την διάρκεια της καραντίνας.

Η Κέιτ Μπλάνσετ αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα με αλυσοπρίονο στην οικία της στη νότια Αγγλία, το οποίο της προκάλεσε πιο πολύ φόβο παρά κακό, αλλά και μια «μικρή γρατζουνιά στο κεφάλι».

Η Αυστραλή ηθοποιός, βραβευμένη με δύο Όσκαρ το 2005 και το 2014 για τους ρόλους της στις ταινίες «Ιπτάμενος Κροίσος» και «Θλιμμένη Τζάσμιν», αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε την περασμένη εβδομάδα με την πρώην πρωθυπουργό της Αυστραλίας Τζούλια Γκίλαρντ στο podcast της.

«Είμαι καλά. Είχα ένα μικρό ατύχημα με ένα αλυσοπρίονο χθες, κάτι που μοιάζει πολύ πολύ συναρπαστικό, όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι», είπε η Μπλάνσετ.

«Εκτός από μια μικρή γρατζουνιά στο κεφάλι, πάω καλά».

Η Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία κυβέρνησε την Αυστραλία το διάστημα 2010-2013, απάντησε: «Να είστε προσεκτική με αυτό το αλυσοπρίονο. Έχετε ένα πολύ διάσημο κεφάλι, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα ήθελε να βλέπει γρατζουνιές».

Η διάσημη πρωταγωνίστρια, που ζει με την οικογένειά της κοντά στην πόλη Τάνμπριτζ Ουέλς, στο Κεντ, εξήγησε ότι βοηθούσε τον μεγαλύτερο γιο της να μελετήσει στο σπίτι, καθώς οι εξετάσεις του είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας.

Μετά την εμπειρία αυτή, η ηθοποιός είπε ότι νιώθει «τεράστιο σεβασμό» για τους εκπαιδευτικούς, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να πληρώνονται καλύτερα.