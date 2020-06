Κοινωνία

“Δράκος του Κάβου”: Οι μαρτυρικές στιγμές που έζησε το τελευταίο θύμα του (βίντεο)

Σοκάρουν όσα κατέθεσε στην Αστυνομία, η γυναίκα που τον κατήγγειλε. Φρουρούμενος στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, παραμένει ο συλληφθείς.