Ποινική έρευνα για την αστυνομική βία σε βάρος ηλικιωμένου (βίντεο)

Σοκ προκάλεσε η βάναυση μεταχείριση 75χρονου διαδηλωτή στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Συνεχίζονται οι ταραχές για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Σε βάρος δύο αστυνομικών στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι καταγράφηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν έναν 75χρονο διαδηλωτή ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπο Τύπου της εισαγγελίας της περιοχής.

«Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Ίρι συνεχίζει την έρευνα για το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, έξω από το δημαρχείο το βράδυ της Πέμπτης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διαδηλωτή», αναφέρει η Κέιτ Μούρο σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό ήγειρε περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της Αστυνομίας, μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, η οποία πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που τράβηξε δημοσιογράφος του τοπικού ραδιοφωνικού δικτύου WBFO και ανήρτησε στο διαδίκτυο, διακρίνεται ένας ηλικιωμένος να προσεγγίζει αστυνομικούς. Ένας εξ αυτών τον σπρώχνει με ένα γκλομπ και ένας δεύτερος με το χέρι του. Ακούγεται ένας γδούπος και ο ηλικιωμένος σωριάζεται στο πεζοδρόμιο, με αίμα να τρέχει από το κεφάλι του.

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, είπε πως μίλησε με τον τραυματία, τον Μάρτιν Γκουτζίνο, και χάρηκε καθώς επιβεβαίωσε πως είναι ζωντανός. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αστυνομικός διευθυντής θα πρέπει να απολύσει τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. «Βλέπεις αυτό το βίντεο και διαταράσσει τη βασική αίσθηση αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς», σημείωσε. «Γιατί, γιατί, γιατί ήταν αυτό αναγκαίο; Πού ήταν η απειλή;», διερωτήθηκε.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, Μπάιρον Μπράουν, είπε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από μια διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων διαδηλωτών, που συμμετείχαν σε κινητοποίηση για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, αν και ο Γκουτζίνο διακρίνεται να είναι μόνος, καθώς προσεγγίζει τους αστυνομικούς στο βίντεο.