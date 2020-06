Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: Συγκίνηση, οργή και τα 8:46’ σιγής (εικόνες)

Τελετή μνήμης προς τιμήν του δολοφονηθέντα Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη. Ειρηνικές διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ. «Αλλαγή πλεύσης» για τον Τραμπ.

“Άλλαξες τον κόσμο, Τζορτζ”, δήλωσε ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, γνωστή προσωπικότητα του κινήματος των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της τελετής στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολις.

Την ίδια ώρα σε ολόκληρες τις ΗΠΑ πραγματοποιούνταν μεγάλες διαδηλώσεις, στην πλειονότητά τους ειρηνικές, με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για τον φόνο του Φλόιντ αλλά και τον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων. Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Νέας Υόρκης, της Ουάσινγκτον, του Σιάτλ και του Λος Άντζελες, καθώς στις τρεις αυτές τελευταίες πόλεις ήρθη η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η οργή για τον φόνο του Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς κατά τη βίαιη προσαγωγή του έχει ξεπεράσει τα σύνορα των ΗΠΑ. Στη Βιέννη πραγματοποιήθηκε διαδήλωση χθες το βράδυ με τη συμμετοχή περίπου 50.000 ανθρώπων, σύμφωνα με την αστυνομία, μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Στη Μινεάπολις η οικογένεια του Φλόιντ, φίλοι, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες και προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο North Central για να τιμήσουν τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού που στις 25 Μαΐου άφησε την τελευταία του πνοή ακινητοποιημένος στο έδαφος την ώρα που ένας αστυνομικός του πίεζε τον λαιμό.

Η τελετή ξεκίνησε με μια συγκινητική ερμηνεία του “Amazing Grace” προτού ο λευκός δήμαρχος της Μινεάπολις γονατίσει δίπλα στο φέρετρο του Φλόιντ.

Εξάλλου τηρήθηκε σιωπή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν είχε το γόνατό του πάνω στον λαιμό του Φλόιντ παρά τις εκκλήσεις του.

“Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν για να δουν τον αδελφό μου. Είναι φοβερό που άγγιξε τις καρδιές τόσων ανθρώπων”, δήλωσε η αδελφή του Φιλονίζ. “Όλοι θέλουν δικαιοσύνη, θέλουμε δικαιοσύνη για τον Τζορτζ και θα την λάβει”, πρόσθεσε, ενώ υπό τα χειροκροτήματα των συγκεντρωμένων κατήγγειλε “την πανδημία του ρατσισμού και των διακρίσεων”.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον εκφώνησε επικήδειο λόγο, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται “για μια κανονική κηδεία”.

“Ο Τζορτζ Φλόιντ δεν θα έπρεπε να είναι μεταξύ των νεκρών”, τόνισε. “Δεν πέθανε εξαιτίας ενός συνηθισμένου προβλήματος υγείας. Πέθανε εξαιτίας της συνηθισμένης δυσλειτουργίας του αμερικανικού δικαστικού συστήματος”, θεωρώντας το γόνατο που συνέθλιψε τον λαιμό του Τζορτζ σύμβολο της καταπίεσης των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ.

“Αυτό που συνέβη στον Φλόιντ συμβαίνει κάθε ημέρα στη χώρα αυτή, σε τομείς της παιδείας, των υπηρεσιών υγείας σε όλες τις εκφάνσεις της αμερικανικής ζωής”, εξήγησε ο Σάρπτον ζητώντας από την αστυνομία να λογοδοτήσει.

Ο αιδεσιμότατος ζήτησε επίσης να οργανωθεί μια “πορεία στην Ουάσινγκτον” στις 28 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε το 1963 μια ιστορική διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών.

Απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διέλυσε μια διαδήλωση έξω από τον Λευκό Οίκο με τη βοήθεια του στρατού για να πάει να φωτογραφηθεί μπροστά από μια εκκλησία με τη Βίβλο στο χέρι, ο 65χρονος βαπτιστής πάστορας τον συμβούλευσε “να ανοίξει τη Βίβλο”.

Από την πλευρά του ο πρύτανης του πανεπιστημίου Σκοτ Χάγκαν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας υποτροφίας στο όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 53.000 δολάρια για τον σκοπό αυτό.

Και άλλες τελετές στη μνήμη του Φλόιντ πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, με επίσημες τελετές να έχουν προγραμματιστεί στη Βόρεια Καρολίνα, όπου είχε γεννηθεί, και στο Χιούστον, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Διαδηλώσεις

Στη διάρκεια και μετά την τελετή χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, όπως κάνουν εδώ και ημέρες.

Έξω από τον Λευκό Οίκο διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία καθώς οι δυνάμεις της τάξης ενίσχυσαν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη γειτονική πλατεία Λαφαγέτ, από την οποία ο Τραμπ είχε διώξει με τη χρήση βίας τους διαδηλωτες την Τετάρτη.

Η οργάνωση ACLU για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες ότι θα προσφύγει νομικά εναντίον του Αμερικανού προέδρου και άλλων αξιωματούχων για το περιστατικό στην πλατεία Λαφαγέτ, το οποίο χαρακτήρισε “εγκληματική επίθεση εναντίον διαδηλωτών”.

Ο Τραμπ δέχεται κατηγορίες και από τους Δημοκρατικούς ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά απειλώντας να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να σταματήσει τις διαδηλώσεις.

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φαίνεται να αλλάζει στάση. Τα ξημερώματα της Πέμπτης έγραψε στο Twitter: “ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ!”, ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει κάνει σχεδόν 10.000 συλλήψεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Έπειτα από περισσότερο από μία εβδομάδα ταραχών, η κατάσταση μοιάζει να ηρεμεί καθώς οι διαδηλωτές εκτιμούν ότι πέτυχαν μια πρώτη νίκη στο δικαστικό επίπεδο.

Όπως ζητούσαν, ο εισαγγελέας που ερευνά τον θάνατο του Φλόιντ άλλαξε την κατηγορία εναντίον του Σόβιν σε φόνο δεύτερου βαθμού και απήγγειλε κατηγορίες για συναυτουργία εναντίον των τριών άλλων αστυνομικών που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Οι τρεις αστυνομικοί εμφανίστηκαν χθες ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο όρισε σε 1 εκατομμύριο την εγγύηση που πρέπει να καταβάλουν για να αφεθούν προσωρινά ελεύθεροι. Το ποσό μπορεί να μειωθεί στα 750.000 δολάρια, αν δεχθούν κάποιους όρους, ανάμεσά τους να μην επικοινωνήσουν με την οικογένεια του Φλόιντ, αλλά και περιορισμοί στη χρήση πυροβόλων όπλων.

Ο Σόβιν πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα.