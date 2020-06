Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ - Μανχάταν: καμία διώξη στους συλληφθέντες “για το καλό της Δικαιοσύνης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Εισαγγελέας του Μανχάταν και πως αιτιολόγησε την αποφαση του να μην απαγγείλει κατηγορίες κατά των διαμαρτυρόμενων.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Σάιρους Βανς ανακοίνωσε ότι το γραφείο του δεν θα ασκήσει διώξεις ενάντια σε όσους συνελήφθησαν για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας της πόλης διαμαρτυρόμενοι για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Βανς τόνισε το γραφείο του θα αρνηθεί να απαγγείλει κατηγορίες για παράνομη συγκέντρωση και διατάραξη δημόσιας τάξης «προς το συμφέρον της δικαιοσύνης».





«Οι διώξεις διαδηλωτών που κατηγορούνται για αυτά τα αδικήματα χαμηλού επιπέδου υπονομεύουν κρίσιμους δεσμούς μεταξύ της επιβολής του νόμου και των κοινοτήτων που υπηρετούμε» ανέφερε σε ανακοίνωση.





Η Νέα Υόρκη, όπως και άλλες πόλεις στις ΗΠΑ, συγκλονίζονται από ταραχές μετά την δολοφονία του Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν στη Μινεάπολη.

Τις τελευταίες μέρες οι διαδηλώσεις είναι στην πλειονότητά τους ειρηνικές, αν και οι διαδηλωτές συνεχίζουν να αψηφούν την απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη μετά τις 20:00 το βράδυ. «Το γραφείο μας έχει μια ηθική επιταγή να εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές, που διαβεβαιώνουν όλους τους Νεοϋορκέζους ότι στο δικαστικό μας σύστημα και στην κοινωνία μας οι ζωές των μαύρων μετρούν και η αστυνομική βία είναι έγκλημα».





«Συγχαίρουμε τους χιλιάδες συμπολίτες μας Νεοϋορκέζους που συγκεντρώνονται ειρηνικά για να απαιτήσουν αυτούς τους εφικτούς στόχους», δήλωσε ο Βανς.





Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε εκατοντάδες διαδηλωτές και δέχτηκε σφοδρή κριτική για τους κατασταλτικούς χειρισμούς της ενάντια σε συγκεντρώσεις που έγιναν κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας και του συστηματικού ρατσισμού. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή μια ατζέντα μεταρρύθμισης της αστυνομίας για να σταματήσει η χρήση υπερβολικής βίας συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της μεθόδου του κεφαλοκλειδώματος. Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Πες Το Όνομά Τους» από τον «μακρύ κατάλογο των ονομάτων των ανθρώπων που έχουμε δει να κακοποιούνται από αστυνομικούς, από το δικαστικό σύστημα», δήλωσε ο Κουόμο στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνήτης είπε ότι ο Φλόιντ ήταν το τελευταίο όνομα «σε μια πολύ μακρά λίστα». Πρόσθεσε ότι θέλει η πολιτειακή κυβέρνηση της Νέας Υόρκης να εγκρίνει το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει διαφάνεια αναφορικά με τα αρχεία υποθέσεων ανάρμοστης αστυνομικής συμπεριφοράς, απαγόρευση της μεθόδου του κεφαλοκλειδώματος, ποινικοποίηση ψευδών κλήσεων στο κέντρο άμεσης δράσης που γίνονται με βάση τη φυλή και τον διορισμό του γενικού εισαγγελέα ως ανεξάρτητου εισαγγελέα για δολοφονίες από αστυνομικούς.