Οικονομία

ΣΕΤΕ: συκοφαντίες και ψεύδη για την καμπάνια προώθησης του τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη η αντίδραση του Συνδέσμου, σε όσα καταγγέλλονται τις τελευταίες ώρες.

Σε ανακοίνωση του, αναφορικά με τις καταγγελίες και την διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού, ο ΣΕΤΕ αναφέρει:

«Τις τελευταίες ώρες, διακινείται με παραπλανητικά δημοσιεύματα και ανυπόστατες δηλώσεις η ψεύτικη είδηση ότι η Marketing Greece και ο ΣΕΤΕ, ανέλαβαν με απευθείας ανάθεση από τον ΕΟΤ, ποσό 32 εκατ. ευρώ για την καμπάνια προώθησης του ελληνικού τουρισμού.

Πρόκειται για συκοφαντικά και πρωτοφανή ψευδή.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο ΣΕΤΕ και η MG, δεν διεκδίκησε ποτέ στο παρελθόν, δεν ανέλαβε και ούτε σκοπεύει να το κάνει σήμερα ή στο μέλλον, καμία διαχείριση κονδυλίων του Υπουργείου Τουρισμού ή του ΕΟΤ.

Η μοναδική ανάθεση που έχει υπάρξει και είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, είναι το ποσό των 99.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για να μπορέσει η καμπάνια #greecefromhome -η εξαιρετική προωθητική ενέργεια της χώρας κατά τη διάρκεια του lockdown- να «τρέξει» στις διαδικτυακές πλατφόρμες του εξωτερικού. Το διαχειριστικό όφελος της εταιρείας από την ενέργεια αυτή ύψους 9.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, επανεπενδύθηκε στην ενέργεια, μαζί με άλλα 15.000 ευρώ από τα κεφάλαια της εταιρείας, για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα της καμπάνιας. Όλα τα αποτελέσματα και τα οικονομικά στοιχεία της δράσης θα είναι αναρτημένα στο site της εταιρείας.

Συμπέρασμα, η εταιρεία όχι μόνο δεν έχει κανένα όφελος από την ανάθεση των 99.000 ευρώ, αλλά προσθέτει και δικά της κεφάλαια.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η MG, στα επτά χρόνια της λειτουργίας της, έχει επενδύσει για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, πάνω από 8.5 εκατομμύρια ευρώ, των μετόχων της και των εταιρειών που τη στηρίζουν, στο σύγχρονο πεδίο του digital marketing. Και φυσικά, έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με το ελληνικό δημόσιο, το 2015 εν μέσω capital controls και το 2019, προσφέροντας και πάλι δωρεάν υλικό και καμπάνιες.

Τέλος, το βίντεο για τη καμπάνια της χώρας στο εξωτερικό που παρουσιάστηκε την Πέμπτη σε ειδική εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιουργήθηκε από τη Marketing Greece, τον Στηβ Βρανάκη και τον ΕΟΤ, πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου από την MG και παραδόθηκε δωρεάν στην Κυβέρνηση, ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. Το κόστος του ελληνικού δημοσίου για την καμπάνια είναι μηδενικό.

Διευκρινίζουμε για μια ακόμα φορά: Ό,τι έχει να κάνει με το αν υπάρχει ή όχι και σε ποιο ύψος, διαφημιστικός προϋπολογισμός για την προβολή της χώρας το 2020, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.

Κλείνοντας, ο ΣΕΤΕ δηλώνει κατηγορηματικά, ότι ο ελληνικός τουρισμός, οι επιχειρήσεις του, οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που πλήττονται σφοδρά από την υγειονομική κρίση, δεν πρέπει και δεν μπορούν να γίνουν το πεδίο σύγκρουσης μικρών ή μεγάλων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων».