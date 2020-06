Κοινωνία

Ποσειδώνος: ξανά στην κυκλοφορία με νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές ώρες νωρίτερα του αναμενόμενου δόθηκε στην κυκλοφορία το ένα ρεύμα της Λεωφόρου. Ολοκληρώθηκε η ανύψωση και εγκατάσταση της γέφυρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 12:20 του Σαββάτου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα της Λ. Ποσειδώνος διεξάγεται κανονικά.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, εκτροπές της κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές των οχημάτων που κινούνται στην Λ. Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Πειραιά θα εξακολουθήσουν χρονικά να ισχύουν μέχρι τις 22:00 του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., «Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».