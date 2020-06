Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων και των νεκρών

Το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας υπογραμμίζει ότι στην χώρα δεν υπάρχουν, πλέον, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης...

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 234.801. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.846. Παράλληλα, 165.078 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 234.531 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.774 άνθρωποι ενώ 163.781 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 72 άνθρωποι και καταγράφηκαν 270 νέα κρούσματα. 1.297 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 293 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 5.002 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 30.582 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν πτώση: νόσησαν 248 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 13 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 589.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σε οκτώ περιφέρειες της χώρας - επί συνόλου είκοσι ενός- το τελευταίο εικοσιτετράωρο δεν υπήρξαν νεκροί. Στην δε νότια περιοχή της Μπασιλικάτα, δεν καταγράφονται νέα κρούσματα εδώ και δέκα ημέρες και δεν έχει σημειωθεί θάνατος από κορονοϊό, εδώ και σχεδόν ένα μήνα. Παράλληλα, πολλοί σχολιαστές τονίζουν ότι θα έπρεπε να πραγματοποιείται, σε μόνιμη βάση, ο ίδιος αριθμός τεστ, για να προκύπτει μια απόλυτα αξιόπιστη και αντικειμενική εικόνα των νέων περιστατικών.

Το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, τέλος, υπογραμμίζει ότι στην χώρα δεν υπάρχουν, πλέον, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και ότι σε όλες τις περιφέρειες ο δείκτης μετάδοσης παραμένει κάτω από την μονάδα. Το Ινστιτούτο καθιστά σαφές ότι η επιδημία δεν έχει ακόμη εκλείψει, αλλά ότι η συνολική τάση που καταγράφεται, είναι θετική.