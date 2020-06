Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματική η κατάσταση στις ΗΠΑ

Εκατοντάδες θάνατοι στην χώρα το τελευταίο 24ωρο. Σε τουλάχιστον 1.9 εκατομμύρια ανέρχονται τα κρούσματα συνολικά.

Ακόμη 749 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του νέου κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως χθες Σάββατο στις 20:30 τοπική ώρα (03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Μετά τα τελευταία στοιχεία, ο συνολικός απολογισμός των θανάτων εξαιτίας του ιού στη χώρα ανέρχεται σε πάνω από 109.791, ενώ τα κρούσματα σε τουλάχιστον 1.9 εκατομμύρια σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν θεραπευτεί.

Οι ΗΠΑ είναι σε απόλυτους αριθμούς η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του κορονοϊού, τόσο ως προς τον αριθμό των θυμάτων, όσο και ως προς τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Πάντως κατ’ αναλογία με τον πληθυσμό, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες - όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία -έχουν υψηλότερους δείκτες θανάτους ανά κατοίκους από ό,τι οι ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ έχουν «σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει» την πανδημία Covid-19. Κάλεσε ξανά τους πολιτειακές κυβερνήσεις να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για την συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού.

Με πάνω από 3.000 ημερήσιους θανάτους στα μέσα Απριλίου, οι ΗΠΑ συνεχίζουν μέχρι σήμερα να καταγράφουν περίπου 1.000 θανάτους και 20.000 νέες μολύνσεις σε καθημερινή βάση.

Παρότι η πανδημία μοιάζει να επιβραδύνεται στη χώρα σε σύγκριση με την κορύφωσή της, στα μέσα Απριλίου, επαγγελματίες της υγείας ανησυχούν για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης τις επόμενες εβδομάδες, καθώς συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας σε δεκάδες πόλεις της χώρας.