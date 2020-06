Κόσμος

Διάσημος Ρεπουμπλικάνος στηρίζει τον Μπάιντεν

Ο Τραμπ είναι "αναποτελεσματικός" και από τότε που ανέλαβε την προεδρία έχει γίνει χειρότερος, δήλωσε πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Κόλιν Πάουελ πρόσφερε σήμερα την υποστήριξή του στον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό πρώην αντιπρόεδρο της χώρας, και έγινε έτσι ο πρώτος σημαντικός Ρεπουμπλικανός που στηρίζει δημοσίως τον αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου.

Ο Πάουελ, ο οποίος οδήγησε τον αμερικανικό στρατό στον Πόλεμο του Κόλπου, το 1991, υπό τον εκλιπόντα, τότε πρόεδρο, Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο και στη συνέχεια διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον νεότερο, δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι "αναποτελεσματικός" και ότι από τότε που ανέλαβε την προεδρία έχει γίνει χειρότερος.

"Δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να στηρίξω αυτή την χρονιά τον πρόεδρο Τραμπ", είπε σε συνέντευξή του στο CNN ο Πάουελ, ο οποίος δεν τον ψήφισε το 2016.

Ερωτηθείς αν θα ψηφίσει τον Μπάιντεν, ο Πάουελ απάντησε, "Θα τον ψηφίσω".