Υγεία - Περιβάλλον

ΕΦΕΤ: Τα σημεία – “κλειδιά” για την ασφάλεια των τροφίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να τηρούμε ώστε να επιτευχθεί μια διαρκώς βιώσιμη διαφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.

Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Τροφίμων που εορτάζεται σήμερα 7 Ιουνίου είναι: «Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί υπόθεση όλων μας», αναφέρει ο ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, «κοινός και πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτή, ο οποίος τελικά θα απολαμβάνει ασφαλείς επιλογές στο πιάτο του, ενώ παράλληλα, τα τρόφιμα θα ανταποκρίνονται σε διεθνή αποδεκτά πρότυπα και προδιαγραφές.

Αυτή η ημέρα αποτελεί ευκαιρία για να συνεχιστεί η προώθηση της ευαισθητοποίησης και της παρότρυνσης για δράση, επισημαίνοντας το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

Είναι γεγονός ότι η διασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας, όποια είναι η θέση ή ο ρόλος μας στη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή από εκείνον που καλλιεργεί, επεξεργάζεται, μεταφέρει, αποθηκεύει, διανέμει, πουλά, προετοιμάζει, σερβίρει τρόφιμα και φυσικά έως τον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής. Επομένως, το μήνυμα ότι η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κοινή ευθύνη όλων, από την παραγωγή έως την κατανάλωση, οφείλει να αποτελέσει συνείδηση και προσωπική υπόθεση του καθενός μας.

Αυτά είναι τα σημεία-κλειδιά που πρέπει να τηρούμε ώστε να επιτευχθεί μια διαρκώς βιώσιμη διαφορά στην ασφάλεια των τροφίμων:

Βεβαιωνόμαστε ότι είναι ασφαλές

Καλλιεργούμε με ασφάλεια

Διατηρούμε την ασφάλεια

Καταναλώνουμε με ασφάλεια

Συνεργαζόμαστε για την ασφάλεια

«Αυτός ο εορτασμός», όπως αναφέρει ο ΕΦΕΤ «έχοντας την υποστήριξη από τους Παγκόσμιους Οργανισμούς FAO/WHO, τυγχάνει ιδιαίτερης προβολής από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, κρατικές αρχές, με πλήθος εκδηλώσεων και ενημερωτικών δράσεων. Πέραν όμως από το χαρούμενο μήνυμα του εορτασμού της ημέρας, η συνειδητοποίηση της σημασίας για ουσιαστικό εορτασμό διαφαίνεται, είναι τώρα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, υπερβαίνοντας τα περιστατικά ασφάλειας τροφίμων ή όποιες διατροφικές κρίσεις που ο παγκόσμιος αγροδιατροφικός κλάδος έχει βιώσει έως σήμερα. Ειδικά οι πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, επηρέασαν σε διαφορετικό βαθμό τις πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικές- πτυχές του σύγχρονου πολιτισμού, αγγίζοντας και τις δραστηριότητες που αφορούν στο τρόφιμο. Μέσα στο γίγνεσθαι της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, η αναγκαιότητα διασφάλισης της διάθεσης ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων σε παγκόσμια κλίμακα φαντάζει μία σημαντική πρόκληση, όχι όμως και ουτοπική.

Για την ενίσχυση των προσπαθειών διασφάλισης κατανάλωσης ασφαλών τροφίμων, καλούμαστε όλοι σε ευαισθητοποίηση, αφύπνιση και διαρκή εγρήγορση στην προσπάθεια για συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την προώθηση δίκαιων πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο», καταλήγει η ανακοίνωση του φορέα.